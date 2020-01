Stefanos Tsitsipas et sa confiance pour remporter l’Open Australia 2020

Il ne fait aucun doute que Stefanos Tsitsipas il montre ces éléments intangibles qui font que certains joueurs se connectent de manière spéciale avec les fans et transmettent de grandes sensations non seulement avec leur jeu, mais aussi avec leur attitude. Le Grec n’est pas indifférent à personne, un adversaire ferme du pouvoir établi et un aspirant sans équivoque à ajouter un Grand Chelem et à porter un coup à l’histoire du tennis. Après avoir remporté Salvatore Caruso avec une grande facilité au premier tour de la Open d’Australie 2020, le heleno est apparu lors d’une conférence de presse où il a fait preuve d’une grande attitude et d’une grande confiance en soi, chose très nécessaire pour relever un défi comme celui à venir.

– Sensations au premier tournoi. “La vérité est que je suis très heureux, je sens que j’ai tout bien fait sur la piste. Entrer et faire des évasions m’a donné une grande confiance et je pouvais jouer dans ma zone de confort à tout moment. C’était important d’être très bien au service et ce qui me plaît le plus, c’est que j’ai maintenu la concentration et l’intensité tout au long du match “, explique le joueur grec. “Je ressens une sorte de soulagement de gagner confortablement aujourd’hui après les mauvais résultats de Wimbledon et de l’US Open l’an dernier. Je suis très heureux de continuer dans le tournoi et j’espère jouer encore mieux le prochain match”, a-t-il déclaré.

-Confiance en soi. Après avoir franchi les demi-finales l’année dernière, le Grec affronte ce tournoi d’une manière très différente. “Je n’ai aucun doute sur mes possibilités. L’année dernière, je me sentais hors de propos, j’étais comme un enfant dans une nouvelle école, appréciant tout, mais sans ce sentiment de pouvoir aller beaucoup plus loin. Nadal m’a montré que c’était beaucoup mieux que moi, mais cette expérience a fait de moi un joueur de tennis beaucoup plus mature maintenant. J’ai une plus grande cohérence mentale, même si je sais que j’ai un long chemin à parcourir. Tout cela fait partie d’un processus d’apprentissage dans lequel je suis encore plongé, et je dois continue de travailler “, at-il dit.

Stefanos Tsitsipas défend beaucoup de points à Melbourne et une défaite la première semaine pourrait mettre votre top 10 en difficulté. Cette pression supplémentaire doit être gérée par un homme qui a une route pleine de mines. Milos Raonic et Roberto Bautista sont leurs rivaux potentiels aux troisième et quatrième tours, tandis qu’à l’horizon des quarts de finale, Novak Djokovic. Cependant, vous devez y aller pas à pas et le prochain match ne sera pas facile. Philipp Kohlschreiber vous pouvez imaginer un véritable test décisif pour le joueur hellénique dans ce Open d’Australie 2020.

