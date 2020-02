Stefanos Tsitsipas fait équipe avec son frère Petros Tsitsipas pour jouer le double de Marseille

La star du tennis grec Stefanos Tsitsipas jouera également dans l’épreuve de double de Marseille Marseille après que lui et son frère Petros Tsitsipas aient accepté un joker dans l’épreuve de double. Les frères Tsitsipas ont fait leurs débuts en duo au niveau ATP l’an dernier à Marseille et ils devraient maintenant faire des apparitions consécutives lors du tournoi.

L’année dernière, les frères Tsitsipas ont reçu un match favorable au premier tour à Marseille mais n’ont pas réussi à capitaliser alors que Sander Arends et Tristan-Samuel Weissborn ont battu le duo grec 6-1 7-5. Cette fois, il sera encore plus difficile pour les frères Tsitsipas de décrocher leur première victoire ATP, car ils ont été tirés au sort pour rencontrer les têtes de série Kevin Krawietz et Andreas Mies lors de leur premier match à Marseille.

Krawietz et Mies entament leur saison décisive sur le Tour car l’année dernière, ils ont remporté leur premier titre du Grand Chelem à l’Open de France et ont également fait leurs débuts à la finale Nitto ATP. Reste à savoir si les frères Tsitsipas pourront réaliser un bouleversement majeur et choquer les têtes de série de leur premier match à Marseille.