Stefanos Tsitsipas «impressionné» par sa performance contre Dan Evans

Le numéro 6 mondial Stefanos Tsitsipas était extrêmement satisfait de sa performance contre le Britannique Dan Evans. Tsitsipas, tête de série n ° 2, n’a perdu que cinq matchs en route pour battre le n ° 37 mondial Evans 6-2 6-3 pour atteindre la finale de Dubaï.

Evans, qui entrera dans le top 30 pour la première fois de sa carrière lundi prochain, a mené 2-1 après les trois premiers matchs du match. Mais le match a complètement changé après le troisième match alors que Tsitsipas a absolument dominé le reste du match pour faire des finales consécutives à Dubaï.

Le Grec n’a jamais perdu son service et a réclamé deux pauses dans chaque set pour battre Evans lors de leur toute première rencontre ATP. J’ai réussi à rester solide tout au long du match », a déclaré Tsitsipas, via le circuit ATP. “Je n’ai pas connu de pannes massives et j’ai juste joué une qualité de tennis que j’aimais bien … Je suis vraiment impressionné par la qualité de mon jeu aujourd’hui et j’espère vraiment apporter la même chose et peut-être même mieux au prochain tour”.