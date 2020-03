Stefanos Tsitsipas: J’aurai juste les larmes aux yeux si je pars de Tokyo avec une médaille

Le numéro 6 mondial Stefanos Tsitsipas dit qu’il attend avec impatience les Jeux Olympiques de Tokyo et qu’il aimerait gagner une médaille aux Jeux plus tard cette année, dans une interview exclusive au Times of India. La star grecque, qui est actuellement à Manille pour la rencontre de la Coupe Davis contre les Philippines, a déclaré: “J’ai rêvé de quelque chose comme ça.

J’adorerais voir ça. Les Jeux olympiques signifient beaucoup pour tous les Grecs. C’est de là que viennent les Jeux, la Grèce est son origine. J’aurai juste les larmes aux yeux si je pars de Tokyo avec une médaille. Je pense que c’est le rêve de tout athlète.

De plus, c’est juste satisfaisant en général. C’est une bonne chose à avoir. C’est un grand jalon, une réussite, appelez-le comme vous voulez. Ça va être l’une des deux meilleures semaines de ma vie à Tokyo. “Tsitsipas, qui a atteint la finale des championnats de tennis hors taxes ATP de Dubaï la semaine dernière où il a perdu contre le numéro mondial.

1 Novak Djokovic, dit qu’il aime jouer sur le terrain et jouer au tennis. “J’apprécie vraiment quand je joue bien sur le terrain, que je me sens bien sur le terrain et que tout se passe tout seul. Je n’ai pas trop à me forcer.

Cela m’apporte la plus grande joie, quand je suis sur le court, jouer un tennis propre et beau, jouer non seulement pour moi, mais aussi pour le public, donnant un très bon spectacle. J’apprécie ça. Alors que le circuit féminin essaie de s’entraîner dans les tribunes du circuit WTA en 2020, Tsitsipas dit qu’il ne souhaite pas apporter des changements similaires dans le football masculin.

“J’aime bien le tennis tel qu’il est en ce moment. Je pense que le joueur devrait essayer de trouver des solutions lorsqu’il joue. J’ai l’impression que si certains joueurs peuvent se permettre de meilleurs entraîneurs, ce sera la bataille des entraîneurs , pas tellement la bataille des joueurs.

C’est ce qui rend le sport pur tel qu’il est actuellement. “Enfin, sur sa relation d’entraîneur avec son père Apostolos, Tsitsipas dit:” J’ai une équipe avec laquelle je travaille depuis très longtemps.

Ils n’obtiennent pas vraiment beaucoup d’attention pour une raison quelconque. Mais ils font quelques semaines dans un an avec moi, Grand Chelem, Masters 1000. Mon père n’est pas mon seul entraîneur. Ayez également Manuel Albacar, qui était avec moi à Marseille la semaine dernière, assis à côté de mon père.

C’est aussi mon entraîneur quand je suis à l’académie. Un grand entraîneur. Je n’ai pas l’impression d’avoir besoin de quelque chose de plus, de quoi que ce soit de mieux dans l’état dans lequel je me trouve actuellement. J’ai aussi Patrick Mouratoglou, que je considère comme l’un des meilleurs entraîneurs au monde, avec beaucoup de connaissances dans le sport.

Je lui fais confiance à 100%. J’ai une super équipe. J’essaie toujours d’apprendre des joueurs, des anciens joueurs, de discuter avec eux. J’ai beaucoup discuté avec Leander Paes, il donne de bons conseils, c’est un bon mentor. ”