Stefanos Tsitsipas: “Je veux être une influence pour les enfants”

Après de nombreuses années dans les enfers de la Coupe Davis, la Grèce cherche à revenir du monde du tennis souterrain avec une équipe polyvalente et dirigée par Stefanos Tsitsipas, qui est obligé de faire un saut qualitatif dans cette compétition et de rapprocher le plus possible l’équipe hellénique du Groupe mondial. Le numéro six mondial actuel est l’avenir du tennis mondial et dans des déclarations au site officiel de l’ATP, il parle de ce que cela signifie pour lui d’être une personne influente dans son pays.

Le Grec respire l’amour pour son pays et raconte combien il lui était difficile de voir son pays plongé dans un incendie: “Je suis une personne qui aime son pays. Nous avons une langue, des paysages, des plages et une histoire très spéciaux. Nous avons des citoyens très sympathiques partout où vous allez. La Grèce est l’un des pays les plus spéciaux du monde. Voir Athènes détruite par le feu il y a dix ans années, ça fait très mal. Je connais beaucoup de gens qui ont été touchés par les flammes comme mon ami Alexandros.

Peu d’influence en Grèce par le tennis: “J’ai beaucoup d’amis et je connais des gens qui auraient pu être des joueurs de tennis professionnels, car ils avaient un très haut niveau de tennis, mais ils n’étaient pas engagés. Ce sont des gens très faits maison et ils ne pouvaient pas vivre avec l’idée de voyager à travers le monde pendant tout Je savais que si je voulais me faire une place dans ce sport, je devrais faire ce pas et je l’ai fait. “

Ses parents ont joué un rôle clé dans la réalisation de ses objectifs: “Mon père est grec et ma mère est russe. Mon père s’est concentré sur les aspects techniques de mon jeu comme développer mon revers à une main, mes compétences sur le net ou me défendre à l’arrière du terrain. Ma mère d’autre part s’est concentrée dans la discipline. Elle n’a pas été stricte mais elle a été très exigeante. Elle est très satisfaite de ce que j’ai accompli et elle me voit avec des possibilités de continuer à atteindre ses objectifs. “

Sa passion pour le tennis prévaut avant tout: “Chaque fois que je monte sur un court de tennis, je le fais pour une raison simple: bien faire mon travail et atteindre mes objectifs. Je suis une personne qui ne se lasse pas de gagner. Je veux gagner autant de matchs que possible et grimper dans le classement. Je veux Être une tendance dans mon pays. Cela crée-t-il une pression pour moi? Pas du tout. Je veux que les enfants m’admirent et soient une influence pour eux. Je veux que le tennis et les sports en Grèce augmentent. “

.