Stefanos Tsitsipas: “J’espère qu’un jour j’obtiendrai ce que Djokovic fera”

Le joueur de tennis grec Stefanos Tsitsipas a comparu devant les médias lors d’une conférence de presse pour analyser ses sentiments après sa chute en finale de l’ATP 500 à Dubaï 2020 devant le serbe Novak Djokovic, lors d’une rencontre très controversée où l’actuel numéro un mondial était meilleur dans la moments les plus importants du match, scellant ainsi son troisième titre cette saison après ceux réalisés en ATP Cup et en Open d’Australie.

Sensations après une chute en finale: “Je suis un peu triste pour la défaite, mais heureux pour le niveau que j’ai offert toute la semaine. C’est dommage de rester pour la deuxième année consécutive aux portes du titre, mais je vais continuer d’essayer. C’est un peu décevant d’essayer si fort et de ne pas obtenir vraiment le résultat que vous voulez. Je dois féliciter Djokovic pour le niveau qu’il a offert aujourd’hui et pour le bon début de saison qu’il fait. “

Erreurs commises lors du match: “Je n’ai pas fait un mauvais match, mais il est vrai que j’ai fait des échecs ponctuels qui m’ont conduit à la défaite. Dans le premier set j’aurais pu resserrer un peu plus quand il avait un pire moment. Nole est sorti vivant de ma course et en a profité la première erreur, j’ai dû casser le service et gagner le premier tour. Déjà dans le deuxième set, la chose a été plus régulière et il a été supérieur à moi dans la dernière partie du quart. “

Série de victoires de Djokovic en 2020: “Je ne suis pas du tout surpris de ce que Djokovic obtient. J’espère que je pourrai aussi le faire un jour. La clé de ses bons résultats est de savoir comment doser, savoir quand serrer et quand jouer quelque chose de plus défensif. À l’entraînement, vous prenez également bien soin de vous en termes de nourriture et d’exercices physiques. Si vous ajoutez à cela que vous êtes mentalement l’un des meilleurs joueurs du monde, tout cela mène à cela. Je n’ai jamais eu un record comme celui-ci mais j’espère qu’un jour Je peux faire ce que Djokovic fait en ce moment. J’ai beaucoup de respect pour lui “, a conclu le joueur grec.

