Stefanos Tsitsipas: “La compétition me manque”

Une semaine de plus sans tennis, une semaine de plus pour écouter les professionnels du sport sur leurs routines pendant l’accouchement. Dans une courte interview avec le ITF, Stefanos Tsitsipas Il explique à quel point ils sont durs ces jours-ci, en particulier pour quelqu’un de jeune qui, en plus de vivre un très beau moment de sa carrière, est venu d’obtenir de bons résultats en début de saison. Le Grec pense que tout cela pourrait finir par être un tournant pour l’être humain, bien qu’il ne sache toujours pas avec certitude comment nous en sortirons.

“Cela signifie un énorme impact. Pour l’instant, tout est arrêté et nous ne savons pas exactement quand cette pause prendra fin. Je manque de compétition, je manque de jouer, j’ai hâte de reprendre la piste, c’est la compétition qui me maintient en vie, ce qui me maintient actif tous les jours. Honnêtement J’ai hâte de jouer mon prochain tournoi, j’espère donc qu’il ne reste pas beaucoup de temps, qu’il y a aussi peu de temps que possible. Maintenant, ce que je fais, c’est essayer de rester en forme, mais le temps semble courir très lentement », avoue l’actuel n ° 6 mondial.

Celui d’Athènes fait face à ce panorama incertain pour la première fois, comme tant d’autres de son âge. «La situation est très difficile, mais j’essaie de rester active. J’essaie de sortir un peu, juste assez pour faire de l’exercice, courir et garder mon corps en forme. Cela semble être une petite chose, en ce moment, c’est quelque chose de vraiment difficile, le plus simple est de tomber dans la paresse et de ne rien faire. C’est compliqué parce que vous ne voulez pas prendre de poids, vous ne voulez pas perdre de muscle ou de flexibilité. Tous ces facteurs sont essentiels pour vous maintenir en pleine forme. Nous sommes obligés de trouver des solutions pour rester en bonne santé physiquement et mentalement », explique le jeune de 21 ans.

L’un des grands piliers de l’athlète d’élite moderne est la nourriture, un pilier qui pour beaucoup pourrait faiblir dans cette quarantaine. «J’ai essayé de cuisiner pendant les premiers jours de l’accouchement, mais maintenant la vérité est que ça m’ennuie beaucoup. Surtout, ce que je fais, c’est commander de la nourriture à emporter au restaurant, bien que j’évite toujours de consommer de la malbouffe, j’essaie de choisir d’autres types de nourriture. En ce moment, la chose habituelle est de me voir manger de bons hydrates, des produits qui ont les nutriments nécessaires pour maintenir la forme. Il existe de nombreux aliments biologiques qui conviennent vraiment à mon alimentation. “

Mais ce qui fait le plus mal au joueur grec, c’est de s’être retiré d’un circuit qui se débrouillait très bien en 2020. Par exemple, avec cette dernière finale à Dubaï. «Je portais une bonne dynamique avant la suspension, il est donc difficile de savoir comment cette rupture va m’affecter. C’est probablement une bonne occasion d’apprendre quelque chose de nouveau, comme une nouvelle langue, ou de me concentrer sur d’autres choses que j’ai toujours voulu améliorer en tant qu’individu, en tant que personne. Je peux devenir une meilleure version de moi-même en faisant quelque chose de créatif et de frais chaque jour, quelque chose qui m’aide à m’éduquer et à acquérir des connaissances au-delà du tennis », dit-il.

