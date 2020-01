Stefanos Tsitsipas me rappelle Roger Federer quand il était plus jeune

S’adressant à Sky Sports, Marcos Baghdatis – ancien n ° 8 mondial et finaliste de l’Open d’Australie 2006 – a fait part de ses réflexions sur Stefanos Tsitsipas.

“C’est un grand garçon. C’est incroyable la façon dont il a si bien géré les choses en 2019 et je le vois comme l’avenir du jeu”, a-t-il déclaré.

“Il a tout. Ce ne sont que les décisions qu’il prendra au cours des prochaines années. Il a besoin d’un peu de chance, c’est sûr. La seule chose qui puisse le gêner, c’est s’il se blesse, mais il a eu de la chance jusqu’à présent”, a-t-il dit. a continué.

“Il a gagné Londres, donc personne ne peut lui dire quoi que ce soit et une fois la saison 2020 commencée, je suis sûr qu’il sortira des réseaux sociaux et se préparera bien. Je pense qu’il l’a parfaitement géré, mais je pense aussi qu’il peut parfois sur-analyser les situations trop parfois.

La chose la plus importante dans la vie est de poser des questions, d’être le meilleur dans ce que vous êtes et c’est ce qu’il fait. Je pense qu’il le fait bien ». Le Chypriote, qui a pris sa retraite du tennis professionnel à Wimbledon en 2019, a ajouté: «Stef [Tsitsipas] me rappelle un peu Roger [Federer] Quand il était plus jeune.

Ce qui l’a aidé, c’est que tous les meilleurs gars vivent les mêmes choses que lui, les mêmes problèmes, les défis de la vie, et cela l’a fait se détendre un peu et lui redonner confiance. “Baghdatis, qui était l’un des Tsitsipas ‘ idoles quand le Grec a grandi, est actuellement entraîneur Elina Svitolina.