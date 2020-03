Stefanos Tsitsipas ne soutient pas le concept de coaching sur le terrain

Au mois de février, Stefanos Tsitsipas a atteint deux finales consécutives ATP Tour. Avant de s’incliner face à Novak Djokovic en finale de Dubaï, il vient de perdre un set contre Jan-Lennard Struff en deux semaines.

Il y a une armée de gens qui travaillent derrière le succès de Tsitsipas sur le circuit ATP. Son père Apostolos Tsitsipas joue un rôle crucial dans son équipe et il sert Tsitsipas comme son entraîneur-chef.

En ce qui concerne l’entraînement du numéro six mondial, Tsitsipas estime que l’interaction entre un joueur et son entraîneur devrait être évitée une fois que le joueur a marché sur le terrain professionnel pour un match.

Pendant le match, c’est le vrai test de ce que le joueur a assimilé des séances d’entraînement sans fin. Et en introduisant le coaching sur le terrain ou le coaching depuis les tribunes, le sport deviendra une «bataille d’entraîneurs».

Stefanos Tsitsipas sur l’entraînement sur le terrain

Les professionnels du tennis ne pourront pas tester leurs capacités car leurs entraîneurs leur donneront toutes les instructions tout en abordant les moments cruciaux du match. Pour le clarifier, le concept de coaching sur le terrain semble peu professionnel et avec cela, il est difficile de définir un joueur habile.

«J’aime bien le tennis tel qu’il est en ce moment. Je pense que le joueur est celui qui devrait essayer de trouver des solutions quand il joue. J’ai l’impression que certains joueurs peuvent se permettre de meilleurs entraîneurs. Ce sera la bataille des entraîneurs, pas tant la bataille des joueurs. C’est ce qui rend le sport pur tel qu’il est en ce moment », a déclaré Stefanos Tsitsipas.

Tsitsipas est entraîné par son père Apostolos et depuis 2015, il travaille également avec Patrick Mouratoglou.

Cette année, Tstisipas a défendu son titre à Marseille. Et plus tard, il a atteint la finale à Dubaï. Et en plus des grands tournois du sport, il aspire également à remporter une médaille à Tokyo.

