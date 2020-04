Stefanos Tsitsipas: “Nous devons rester à la maison”

Dans la vie, l’inexpérience peut être un allié mais aussi le pire ennemi. C’est prouvé Stefanos Tsitsipas, qui, au cours des dernières saisons, est devenu l’un des meilleurs joueurs du circuit, réalisant des exploits tels que les demi-finales du Grand Chelem ou remportant la finale Nitto ATP à Londres l’année dernière. Cependant, la saison devient très longue et encore plus lorsque le circuit est arrêté en raison de la pandémie de coronavirus, ce qui oblige les joueurs de tennis à faire des choses différentes de ce qu’ils font habituellement à ce stade.

Le numéro six mondial actuel reconnaît la difficulté de vivre un moment comme celui-ci: “Cette pandémie a bloqué de nombreux pays et pratiquement rien ne peut être fait. La chose la plus importante à l’heure actuelle est que tout le monde soit obéissant et prenne les précautions nécessaires pour être en sécurité pour lui-même et sa famille. Nous devons rester à la maison jusqu’à ce que la situation redevienne normale. Pendant ces jours, j’essaie d’apprendre de nouvelles choses. Nous sommes à un moment quelque peu étrange, mais je pense que nous avons l’occasion de me familiariser avec de nouvelles choses que je ne peux pas faire pendant que je joue au tennis “, a-t-il déclaré. en mots recueillis par le site officiel de l’ATP.

Sur quoi Stefanos Tsitsipas utilise-t-il son temps?: “Dans ma vie, je n’ai jamais toujours dépendu du tennis. Évidemment, c’est mon travail et ce que j’investis le plus de temps, mais j’ai toujours eu un plan B et un plan C. Pour le moment je ne peux pas jouer au tennis, mais j’essaie d’occuper mon cerveau avec d’autres choses, comme apprendre de nouvelles langues ou s’améliorer un peu plus dans la cuisine avec des recettes que je peux voir dans certaines vidéos en ligne.

Il manque beaucoup de monde sur le circuit: “J’ai l’habitude de voyager autour du monde et de voir certaines personnes régulièrement. Je vois toujours beaucoup de joueurs, d’entraîneurs et ainsi de suite chaque semaine. Vous êtes habitué à ce qui se passe tout le temps et quand vous souffrez quelque chose comme ça, vous vous sentez un peu étrange, parce que ils ont un peu coupé la routine que vous aviez auparavant. Dans certains pays, la situation est pire que dans d’autres, mais avec la technologie qui existe aujourd’hui, la situation est un peu meilleure. “

Comment vit cet enfermement en France: “Je suis actuellement à l’Académie de tennis Patrick Mouratoglou. Heureusement, nous avons ici une zone protégée avec une grande forêt où vous pouvez vous promener de temps en temps et être nettoyé par la nature. Il n’y a personne autour, donc vous ne pouvez pas être en contact avec des gens qui peuvent être contagieux. Je suis actuellement très calme et très en sécurité. “

