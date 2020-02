Stefanos Tsitsipas parle de sa dépression mentale l’année dernière

Après avoir réalisé une performance très discrète dans le Open d’Australie, Stefanos Tsitsipas il se trouve dans le Rotterdam ATP 500 pour jouer pour la quatrième fois le tournoi dans lequel il a fait ses débuts sur le circuit ATP. Le joueur de tennis grec a accordé quelques déclarations à atptour.com dans lequel il a parlé de sa première expérience ici, ainsi que d’évaluer comment son jeu a évolué et comment il a surmonté l’effondrement mental de la saison dernière.

Débuts dans l’ATP. “J’ai joué ici mon premier match dans le circuit ATP (2017) contre Jo-Wilfried Tsonga. J’ai très bien commencé le match, mais j’ai fini par perdre. Je n’avais pas trop joué dans le circuit Challenger; je participais principalement aux Futures. Richard (Krajicek) cela m’a donné l’occasion de jouer avec le joker, ce qui était très important pour moi à l’époque. Cela m’a donné l’occasion de vivre ma première expérience avec les meilleurs, et Jo a remporté le tournoi. “

Un jeune Tsitsipas vivant une expérience complètement nouvelle. “Je me sentais comme une superstar jouant cette édition. Je ressemblais plus à un junior. J’étais très excité et je voulais expérimenter de première main comment les meilleurs joueurs ont joué. C’était ma première grande expérience, il semble que c’était il y a longtemps, mais ce n’était pas si longtemps.” Maintenant, je suis ici, je joue pour la quatrième fois. J’apprends encore semaine après semaine et je peux voir un Stefanos très différent la première fois que je joue ici. “

Il est vital de doser l’énergie. «Je gère mon énergie de manière plus sage maintenant, sachant quand appuyer et quand économiser de la force. C’est autour de ces dates que j’ai commencé à me sentir épuisé l’année dernière. Je pense que votre mentalité change, parfois vous voulez jouer plus et d’autres fois vous préférez jouer plus intelligemment et économiser de l’énergie. Il s’agit de mieux comprendre le jeu et d’assimiler certaines choses. “

La défaite contre Nadal en demi-finale de l’Open d’Australie 2019. “Les grandes défaites sont importantes pour ma carrière, car elles me motivent pour devenir plus fort; sans elles, je me sentirais parfait, ce que je ne suis pas. Les défaites sont cruciales pour tout le monde. Celui de la demi-finale de l’Open de l’Australie l’année dernière a été pénible, même si c’était en trois sets. J’étais très proche d’une finale du Grand Chelem, ce dont j’ai toujours rêvé. Je n’ai pas non plus donné ce match, Rafa a très bien joué. C’était dommage, car je l’avais fait super pendant ces deux semaines. Deux jours plus tard, je suis retourné sur un court de tennis et j’ai commencé à m’améliorer. “

Le Grec a compris qu’il est impossible de jouer parfaitement pour toujours. “Vous ne pouvez pas connecter des as et gagner des tirs tout le temps, mais j’ai eu cette déception en été. J’essayais de m’améliorer, mais j’ai commencé à empirer; j’ai mis beaucoup de travail et d’efforts, mais cela a eu l’effet inverse. C’est ce qui s’est passé, je savais que je devais détendez-vous et n’attendez pas trop longtemps. Je devais me concentrer sur le fait de ne pas jouer pour obtenir un grand avantage et gagner. Il est impossible de tout rendre parfait. “

Panne mentale “Lorsque vous vous effondrez, c’est un mélange de beaucoup de choses; le stress avant et après le match et essayer d’atteindre vos objectifs. C’est un problème mental plutôt que physique, mais il s’agit d’avoir un bon équilibre sur et en dehors de la piste, regarder le tennis pas aussi un travail, mais comme un jeu. J’ai l’impression que parfois je le prenais trop au sérieux, j’attendais trop de moi-même et j’exigeais plus que d’habitude.

La clé n’est pas de trop vous pousser et d’apprécier ce que vous faites. “Je sens que j’ai parfois besoin de me détendre et d’apprécier le jeu. Je ne peux pas jouer à cent pour cent à chaque point. En 2019, j’ai eu une très bonne année et il sera très difficile de l’égaler cette saison. Je ne veux pas le faire deux fois mieux, mais je veux faites-le mieux. Je cherche toujours plus. “

.