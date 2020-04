Stefanos Tsitsipas parle de suspension du Tour et de rester en forme

Stefanos Tsitsipas, n ° 6 mondial, espère que la suspension de la saison de tennis ne sera pas prolongée une fois de plus, car il est impatient de retourner au tribunal et de participer à la compétition. Comme il devenait évident qu’il n’y aurait aucun moyen de reprendre le tennis vers la fin avril, l’ATP et la WTA ont prolongé la suspension des tournées jusqu’au 7 juin.

Mercredi, l’ATP et la WTA ont prolongé la suspension des tournées jusqu’au 13 juillet au moins. “Bien sûr, cela a un impact. Tout cela semble être une grande pause – et nous ne savons pas vraiment combien de temps cette pause va durer. .

Il me manque de participer à des compétitions et de jouer “, a déclaré Tsitsipas à l’ITF.” J’ai hâte d’être de retour sur le court de tennis parce que la compétition me maintient en vie – elle me permet de continuer chaque jour. J’ai vraiment hâte à mon prochain tournoi.

“J’espère que ce n’est pas loin d’ici. J’espère que tout cela durera le moins de temps possible. J’essaie de rester en forme. Cela a un effet, je dirais. Le temps semble courir assez lentement!” Tsitsipas, le champion Nitto ATP Finals 2019, a remporté Marseille et a terminé deuxième à Dubaï lors de ses deux derniers tournois disputés avant la suspension du Tour.

“Bien sûr. J’essaie de rester actif. J’essaie de sortir, de faire de l’exercice, de courir et de garder mon corps en forme”, a déclaré Tsitsipas. “C’est quelque chose qui est vraiment difficile en ce moment – essayer de ne pas devenir paresseux et de ne rien faire.

C’est assez délicat. “Vous ne voulez pas prendre plus de poids, vous ne voulez pas perdre de muscle et de flexibilité. Tout cela est d’une importance cruciale pour maintenir votre forme. Vous devez toujours trouver des solutions et des moyens de maintenir votre corps et d’être mentalement et physiquement apte. ”