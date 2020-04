Stefanos Tsitsipas partage le numéro de portable de Nick Kyrgios

La star de tennis grecque Stefanos Tsitsipas a réussi la farce ultime contre son ami Nick Kyrgios à l’occasion du 25e anniversaire de l’Australien lundi. Dans une publication cryptée sur Instagram, Tsitsipas a téléchargé une photo de lui-même brandissant une pancarte en carton avec les mots “CALL ME” et un numéro de téléphone australien.

Il a également publié un commentaire disant «Soulevez les autres». Bien que beaucoup aient pu penser que c’était une initiative similaire à celle de Maria Sharapova, qui avait partagé son numéro avec des fans leur demandant de lui envoyer un message s’ils se sentaient comme pendant le verrouillage, il s’avère que le numéro publié par Tsitsipas était le numéro de Kyrgios.

Lorsque Kyrgios a compris ce qu’était Tsitsipas, il a commenté le message, qualifiant son copain grec d’idiot absolu et a dit à tout le monde d’arrêter de l’appeler. «Le numéro a été déconnecté peu de temps après ce qui aurait probablement été plusieurs appels téléphoniques et SMS vers l’Australien.

Quoi qu’il en soit, je souhaite à Nick Kyrgios un très joyeux anniversaire !!

Kyrgios est actuellement classé n °

40 dans le monde sur le circuit ATP. Il a remporté six titres ATP et a atteint huit finales ATP, dont le Cincinnati Masters 2017. Il n’est également que le troisième joueur, après Dominik Hrbaty et son compatriote australien Lleyton Hewitt, à avoir battu Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic la première fois qu’il a joué chacun d’eux.