Stefanos Tsitsipas passe devant Felix Auger-Aliassime pour défendre le titre de l’Open 13

Stefanos Tsitsipas a affronté Felix Auger-Aliassime en finale de l’Open 13 à Marseille. Le Grec est le champion en titre de l’ATP 250, l’ayant remporté l’an dernier.

La paire a joué deux fois avant ce match, Felix menant la rivalité avec 2 victoires à 1.

Le Grec, cependant, a nivelé la tête à tête entre eux aujourd’hui avec une victoire en deux sets contre Félix 6-3, 6-4.

Stefanos Tsitsipas prend un bon départ

Stefanos Tsitsipas a commencé le match avec son jeu de service. Un match d’ouverture prudent et quelque peu nerveux a vu Tsitsipas tenir. Félix Auger-Aliassime a également tenu son premier service de manière confortable.

À son deuxième match de service, Stefanos s’était bien installé et tenait à l’amour. Les premiers points de rupture se sont produits lors du match suivant, alors que Felix est intervenu pour servir. Tsitsipas a joué un match agressif pour obtenir deux points de rupture à 15-40.

Le Canadien a riposté pour forcer une égalité, mais Tsitsipas a pris le tout premier avantage par la suite pour obtenir la première pause du match. Un autre jeu de service solide, tenu en amour par Tsitsipas, lui a permis de consolider la pause de service.

Les rallyes se déroulaient maintenant alors que Stefanos construisait un point magnifique et le terminait par une volée dominante.

Cependant, Stefanos n’était pas satisfait de sa seule pause. Il s’est battu dur pour obtenir une deuxième pause. Malgré un avantage sur le service de Felix, il n’a pas pu se convertir.

Servant pour le set à 5-3, Tsitsipas a dû creuser profondément pour tenir le coup. Bas 15-40, il a riposté et a sauvé trois points de rupture et a continué à maintenir le service et à prendre le set 6-3.

Un set très serré, décidé par de belles marges alors que Tsitsipas prend les devants.

Une victoire décisive pour le Grec

Felix a commencé le deuxième set avec son jeu de service, le tenant bien et confortablement. Au bout d’un set, il se décida à reprendre le jeu. Il a pris l’initiative dans le set en attaquant le service de Tsitsipas et en prenant une avance de 0-30.

Mais Stefanos Tsitsipas a inscrit trois premiers services et repris le contrôle. À 40-30, Tsitsipas a joué un bon point et s’est approché du filet pour terminer le rallye. Le tir de Felix allait bien loin, mais Stefanos le vola néanmoins. Il s’est avéré une mauvaise décision, permettant à Felix d’obtenir un gagnant.

Mais malgré tout cela, le Grec a réussi à maintenir et à maintenir l’équilibre dans le deuxième set.

Stefanos Tsitsipas

Auger-Aliassime jouait maintenant avec un plan de match clair; d’approcher le filet à chaque occasion qu’il avait, étouffant les angles du Grec. Et ça fonctionnait bien aussi. Le Canadien tenait son service d’une manière assez affirmée.

Contrairement au premier set, où Tsitsipas s’est donné de nombreuses occasions de se casser, Felix semblait avoir bien repris son rythme. Ses prises rapides et efficaces lui permettaient de consacrer plus d’énergie à rompre le service de Tsitsipas.

Trois pauvres fautes directes de Felix ont permis à Stefanos de tenir relativement confortablement cette fois pour porter le score à 2-2 dans la seconde.

Les erreurs non forcées d’Auger-Aliassime ont continué dans son jeu de service. À 0-15, Felix est entré dans une excellente position et Tsitsipas a dû lober le ballon, qui sortait, mais Felix a décidé de casser le ballon et a raté.

En baisse de 0 à 30 maintenant, Felix a gardé son agressivité, remontant au filet. Mais Tsitsipas a réussi un tir bas et rapide, que Felix n’a pas pu retourner. Tsitsipas avait désormais trois points de rupture. Trois premiers services ont permis à Felix de prendre le contrôle des points et de forcer un diable.

Un bon rallye s’ensuivit avantageusement pour Félix, mais il frappa un revers longtemps pour revenir au diable. les erreurs non forcées s’accumulaient maintenant pour le Canadien, alors qu’un autre revers large donnait à son adversaire un autre point de rupture. Un beau tir de passe du Grec lui a donné la première pause du set pour aller 3-2 au service.

Felix, cependant, n’allait pas descendre aussi facilement. il a joué un beau match sur le service grec pour se donner trois points de rupture à 0-40. Un coup droit long et large de Tsitsipas à 15-40 a permis à Felix de rétablir la parité à 3-3.

Le Canadien jouait un très bon jeu d’attaque alors qu’il ne commettait pas d’erreurs directes. À 15-30, un merveilleux point s’ensuivit. Lorsque Felix s’est approché du filet, Tsitsipas a tenté de le dépasser et de le maîtriser. Il a finalement terminé le point sur le terrain ouvert pour obtenir deux points de rupture. Il n’en avait besoin que d’un, alors qu’il prenait une avance de 4-3 au service.

En tête de 5-3, il avait juste besoin d’un match pour défendre son titre à Marseille. Auger-Aliassime était déterminé à faire en sorte que Stefanos serve le match alors qu’il prenait une avance de 40-0. Après un petit combat en arrière de son adversaire, Felix a réussi à tenir à 40-30, forçant Stefanos à le servir pour le match.

Le Grec n’a eu aucun problème à le faire, jouant un match décisif pour clore le match et remporter son deuxième titre Open 13 6-3, 6-4.