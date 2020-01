Stefanos Tsitsipas perd avec Milos Raonic dans Open Australia 2020

Rien ne pouvait présager que le chemin de Stefanos Tsitsipas dans cette Open d’Australie 2020 ça allait être simple, mais même dans les pires rêves, Hellenus ne prévoyait pas de tomber au troisième tour et d’une manière aussi brutale qu’avant Milos Raonic. Dans un match de triche contre un formidable joueur qui occupe une position dans le classement incompatible avec son potentiel, Stefanos a subi un nouveau revers dans ses aspirations à diriger le relais générationnel dans les tournois du Grand Chelem et voit également comment il perd une énorme quantité de points fruit des demi-finales récoltées l’année dernière et qui ont été un lourd fardeau dans cette édition. Le résultat final était 7-5 6-4 7-6 (1) en faveur d’un Raonic qui semble avoir retrouvé son meilleur niveau et promet de fortes émotions dans ce tournoi.

Il existe une statistique qui résume parfaitement ce qui s’est passé tout au long du jeu. Tsitsipas n’a pas eu une seule occasion de pause. Impérial au service du Canadien et manque de ressources pour le reste du Grec, qui ne trouva aucun moyen de diminuer la confiance incontrôlable de son rival. Il a volé sur la piste de Milos depuis le premier set, dans lequel malgré jouer avec un faible pourcentage de premier service (58%), a dominé le point mis sur la bonne voie. Même dans les longs rallyes, le Grec n’était pas en mesure d’imposer son rythme, il est donc parti à tout moment, condamné à jouer ce que Raonic voulait. Il a enduré le gars avec plus de cœur que de tennis jusqu’au onzième match, lorsque la pause s’est produite.

La dynamique est restée exactement la même dans le deuxième manche. Raonic est allé à la tombe ouverte et dans un jeu de grande inspiration, a rompu le service de son rival, qui marchait sans boussole sur la piste. Dépouillé de l’incitation à suivre le tableau de bord équilibré, Tsitsipas était le résultat du désespoir lorsqu’il vérifiait à chaque tour de décollage de son rival, qu’il ne voyait même pas la moindre faille d’espoir. Le revenu de décollage direct du Canadien était maigre, mais pas l’avantage qu’il en retirait. L’un des principaux détails qui expliquent son hégémonie a été le bon travail avec le deuxième service, avec lequel il a à peine perdu 14 points dans tout le match.

Dans le troisième série, Tsitsipas a quelque peu augmenté ses avantages, mais cela ne s’est traduit par rien de positif, mais le reste. Tout ce qu’il a réussi à faire, c’est de prendre le partiel pour un tie-break où il finit par tomber comme un fruit mûr. La suprématie de Milos Raonic lors de cette rencontre s’est manifestée par une mort subite où il n’y avait pas de place pour le risque de retour. Remarquable déception celle qui doit digérer Stefanos Tsitsipas voyant que, encore une fois, et trois tournois du Grand Chelem consécutifs se déroulent, il est incapable de marcher sur la deuxième semaine. De son côté, le Canadien est un acteur à considérer dans ce Open d’Australie 2020, où il semble être arrivé avec des énergies renouvelées. Votre prochain adversaire sera Marin Cilic, une autre renaissance qui veut des lauriers verts.

