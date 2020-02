Stefanos Tsitsipas pour poursuivre la défense du titre à Estoril

Portugal Open a rejoint l’ATP Tour en 1990, séjournant à l’Estadio Nacional do Jamor à Oeiras jusqu’en 2014, date à laquelle il a perdu la licence en raison du manque de sponsors. Sergi Bruguera, Carlos Costa, Thomas Muster, Alex Corretja, Carlos Moya, Juan Carlos Ferrero, David Nalbandian, Nikolay Davydenko, Novak Djokovic, Roger Federer, Juan Martin del Potro et Stan Wawrinka y ont tous remporté le titre par le passé et le tournoi a survécu pour accueillir de futurs grands champions, s’installant au Clube de Tenis do Estoril à Cascais en 2015 et s’y installant pour les années à venir.

La prochaine édition aura lieu entre le 27 avril et le 3 mai, et les organisateurs ont déjà dévoilé les premiers joueurs qui se battront pour le titre, avec la star locale Joao Sousa et le jeune fusil Felix Auger-Aliassime signant jouer à Estoril.

Outre eux, le champion en titre Stefanos Tsitsipas a également été confirmé, revenant sur le terrain où il a remporté le premier et jusqu’à présent le seul titre ATP sur terre battue au printemps dernier. Tsitsipas a été classé 10e lors de sa conquête du Millennium Estoril Open, prenant un bon départ de la saison avec la demi-finale de l’Open d’Australie, le titre à Marseille et la finale à Dubaï.

Le jeune Grec a lancé l’action à Estoril avec un triomphe de 6-3, 6-4 sur Guido Andreozzi, évinçant Joao Domingues au tour suivant et venant d’un set down contre David Goffin pour atteindre la finale où il a battu Pablo Cuevas 6- 3, 7-6 pour la troisième couronne ATP au total.

La semaine suivante, Stefanos a porté cet élan à Madrid, progressant en finale après une victoire sur Rafael Nadal et le perdant contre Novak Djokovic en deux sets. Tsitsipas était également le demi-finaliste à Rome, se dirigeant vers Roland Garros où lui et Stan Wawrinka ont disputé l’un des meilleurs matchs de la saison, les Suisses l’emportant 8-6 dans le set décisif après une bataille épique.

Outre la demi-finale à Washington, ses résultats n’étaient pas si bons après le swing en terre battue, retrouvant la forme à Pékin, Shanghai, Bâle et Paris pour s’assurer la place lors des finales ATP où il a marqué quatre victoires pour décrocher le plus grand titre en une carrière et entrez dans le top-6.

Stefanos n’a pas encore trouvé la forme en 2020, espérant changer cela à Marseille, Dubaï, Indian Wells et Miami avant un autre printemps sur terre battue, en signant pour jouer à Barcelone ainsi que parmi les événements les plus importants.