Stefanos Tsitsipas ravi de sa ‘passion, patience et combativité’ lors de la victoire à Marseille

Le champion en titre Stefanos Tsitsipas s’est senti «dans la bonne zone» lors de sa victoire en Open 13 Provence contre Vasek Pospisil.

La deuxième tête de série grecque a écarté Pospisil 7-5, 6-3 en quarts de finale à Marseille.

La seule interruption de service du premier set est survenue lors du match no 11 et Tsitsipas a ensuite rompu lors des septième et neuvième matchs du deuxième set pour remporter une victoire confortable.

“Ce n’était pas facile, je savais que je devrais me battre et être dynamique”, a-t-il déclaré.

«Il joue une marque de tennis très agressive, donc chaque point doit être traité avec respect. J’ai joué avec passion et patience, et mon esprit combatif, quand je suis dans la bonne zone, signifie que de bonnes choses peuvent arriver. “

Le champion des finales de l’ATP affrontera Alexander Bublik pour une place en finale après que le joueur kazakh non classé a renversé la quatrième tête de série Denis Shapovalov du Canada 7-5, 4-6, 6-3.

“C’est un grand joueur et un excellent serveur”, a déclaré Bublik après la victoire. «C’était notre premier match, mais je le connais depuis très longtemps. J’étais heureux de rompre dans le premier set, puis dans le deuxième set il était meilleur, et j’ai eu mes chances dans le troisième et j’ai tenu bon. Je suis donc très heureux. “

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.