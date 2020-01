Stefanos Tsitsipas rejoint l’affiche du Barcelona Open Banc Sabadell

Photographie: Open de Barcelone Banc Sabadell

Le joueur de tennis grec Stefanos Tsitsipas, vainqueur de la dernière édition des finales Nitto ATP, a accepté l’invitation à participer au Barcelona Open Banc Sabadell de cette année et devient le cinquième membre du top 10 engagé dans le tournoi. Tsitsipas, l’un des leaders incontestés de la Next Gen, est actuellement le sixième meilleur joueur du monde. A la fin de la saison dernière, il a obtenu son plus grand succès international en remportant la finale Nitto ATP à Londres.

L’affiche du tournoi Real Club Tenis Barcelona-1899 charge encore plus de muscle avec la présence de Tsitsipas, découverte lors de la finale de l’Open de Barcelone Banc Sabadell il y a deux ans. La star grecque rejoint ainsi Rafael Nadal, Daniil Medvedev, Dominic Thiem et Roberto Bautista dans un casting inégalé qui garantit que cette édition du tournoi sera l’une des plus intéressantes de son histoire.

“L’arrivée de Tsitsipas signifie que quatre des six meilleurs joueurs du monde seront en jeu”, explique David Ferrer, directeur sportif du tournoi. C’est quelque chose que très peu de tournois du calendrier peuvent obtenir. Nadal est un atout du tournoi et en tant que numéro 1 du classement, sa participation est la plus grande incitation. Mais à côté de lui seront les trois qui apparaissent comme les plus grandes menaces pour les trois grands, Medvedev, Thiem, qui défendra le titre, et Tsitsipas. Et d’ailleurs, ils seront avec eux Bautista, joueur de tennis du club qui est déjà retranché dans le top-10 ».

Ferrer espère diriger une édition historique de l’Open de Barcelone Banc Sabadell, conscient de la valeur d’une inscription extraordinaire. “L’un des trois candidats, Medvedev, Thiem ou Tsitsipas, pourrait être le joueur de tennis numéro 1 dans un avenir proche, et l’important est que le tournoi essaie de les retenir pour participer ici chaque saison”, a déclaré le directeur.

Stefanos Tsitsipas a vécu une grande fin d’année à Londres et a été proclamé maître du tennis le 02 novembre dernier. 12 mois après avoir remporté ce même tournoi dans la catégorie inférieure, la Next Gen, en une semaine, il s’est imposé comme le meilleur joueur de tennis absolu après avoir battu Roger Federer, Medvedev, Thiem et Alexander Zverev consécutivement. Pour son nouveau mentor dans le domaine technique, l’ancien joueur de tennis Marcos Baghdatis, “Stef est un vrai génie”. À l’Open d’Australie, où il défend les demi-finales qu’il a disputées en 2019, il a déjà passé deux tours et affrontera le Canadien Milos Raonic au troisième.

L’Open de Barcelone Banc Sabadell se tiendra du 18 au 26 avril sur les pistes de la RCTB-1899. Les billets pour assister au tournoi peuvent être achetés sur le site officiel de l’événement, www.barcelonaopenbancsabadell.com