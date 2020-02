Stefanos Tsitsipas rejoint le peloton étoilé de la Coupe Eisenhower

La star du tennis grec Stefanos Tsitsipas a été annoncée comme le dernier participant à la Coupe Eisenhower 2020. La Coupe Eisenhower – un événement Tie Break Tens – mettra en vedette certaines des plus grandes stars du jeu et le gagnant remportera 150 000 $.

Rafael Nadal, 19 fois champion du Grand Chelem, fera la une des joueurs de la Coupe Eisenhower pour la deuxième année consécutive. Dominic Thiem, n ° 4 mondial, et Daniil Medvedev, cinquième classé, participeront également à l’événement le 10 mars.

Les expérimentés Stan Wawrinka et Milos Raonic, ainsi que les étoiles montantes Matteo Berrettini et Taylor Fritz, devraient également jouer. “Nous sommes ravis que la Coupe Eisenhower présentée par Masimo serve à nouveau de coup d’envoi au BNP Paribas Open et de collecte de fonds pour des associations caritatives locales”, a déclaré le directeur du tournoi Indian Wells Masters Tommy Haas.

«Un immense merci à Rafa et à tous ces joueurs incroyables d’avoir participé à un événement aussi fantastique. Quelle façon parfaite d’accueillir tout le monde pour une nouvelle année au Tennis Paradise ».