Stefanos Tsitsipas répond aux préoccupations de santé des fans pendant la menace du coronavirus

Le numéro 6 mondial Stefanos Tsitsipas est relativement actif sur les réseaux sociaux depuis la suspension de la tournée ATP en raison de la pandémie de coronavirus. Au moment de la distanciation sociale, Tsitsipas a également publié des vidéos de voyage et des photos de lui. Cependant, il a répondu à ceux qui s’interrogeaient sur sa santé à la suite de ses récents voyages alors qu’il devait s’auto-mettre en quarantaine.

La sensation grecque a passé quelque temps à Indian Wells avant que le premier ATP Tour Masters 1000 ne soit annulé en raison de la menace du coronavirus aux États-Unis. Par la suite, il a posté des photos de lui se promenant à Venise, Los Angeles. Il a également haussé les sourcils en entrant dans le gymnase de New York au moment de s’isoler des lieux publics.

«J’ai essayé de rester à l’intérieur autant que possible»: Stefanos Tsitsipas

Le joueur de 21 ans a fait le point sur sa santé et sa routine d’entraînement pendant la pandémie. Tsitsipas a assuré à ses fans que la santé est sa «priorité numéro un». Stefanos a également révélé qu’il suivait tous les protocoles pour prévenir et se préparer au coronavirus.

«Dernièrement, j’ai vu beaucoup de commentaires et de préoccupations concernant ma santé et ma sécurité à la suite de mes voyages ces dernières semaines. Je veux que vous sachiez tous que ma santé est la priorité numéro un. J’ai donc essayé de rester à l’intérieur autant que possible », a-t-il écrit sur Twitter.

Il a également assuré avoir pris toutes les précautions nécessaires lors de ses déplacements afin de rester en sécurité. Il minimise également toute exposition par l’éloignement social du mieux qu’il peut. Cependant, Tsitsipas a expliqué qu’en tant qu’athlète, il devait rester actif dans la mesure du possible.

“Il y a certains moments de la journée où je dois sortir pour faire de l’exercice”, a-t-il ajouté. «Et je dois prendre soin de mon corps chaque fois qu’il est possible de le faire en toute sécurité.»

«Alors, sachez, je prends cela très au sérieux. Je suis conscient que chaque personne a un rôle à jouer dans la lutte contre ce virus afin que nous puissions dépasser ces moments difficiles le plus rapidement possible. Restez en sécurité tout le monde », a-t-il conclu.

Après la suspension de toutes les épreuves sur terre battue, le canon grec pourrait commencer à se préparer pour la saison de gazon. Malgré le coronavirus répandu, les joueurs doivent maintenir leur niveau de forme physique pour éviter toute blessure à la reprise de la tournée.

