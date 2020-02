Stefanos Tsitsipas revalide son titre à Marseille contre Aliassime

Il n’y a aucun moyen Felix-Auger Aliassime remporter une finale dans le circuit professionnel. Cinq jeux, cinq finalistes. Le mauvais œil du Canadien dans cette ronde a augmenté ce dimanche dans la Marseille ATP 250 après quoi Stefanos Tsitsipas Il saisira toutes vos options (6-3, 6-4) et ramènera le trophée à la maison pour la deuxième saison consécutive. Une fonction remarquable du grec qui démontre flottant à chaque fois que vous jouez à cet événement. Bien à l’opposé de celui de Montréal, qui reflétait encore une fois les écarts de compétitivité. Le chemin vers sa première conquête est de plus en plus long, heureusement qu’avec 19 ans, il a encore une vie pour se venger.

Avant de commencer la finale, tout le monde a posé la même question. Est-ce le bon pour Aliassime? Le verrons-nous enfin remporter une finale? La vraie question n’était pas celle-là, mais celle-ci: comment est-il possible qu’il ait perdu les quatre qu’il a joué jusqu’à présent? Quatre finales contre lesquelles il a joué Laslo Djere, Matteo Berrettini, Benoit Paire et Gael Monfils. Dans aucun d’entre eux, il n’a pu ajouter un seul ensemble, imaginez si l’un des Big3 deviendrait de l’autre côté du réseau. Le fait est que le décompte des Canadiens se termine par des catastrophes, soit à cause de son inexpérience, de son manque de tactique, soit à cause de sa nervosité. Aujourd’hui à Marseille, il avait devant lui le défi le plus compliqué possible, encore plus que celui d’il y a sept jours à Rotterdam. Encore un top10, encore une fois le champion actuel, un Tsitsipas qui fait toujours ressortir sa meilleure version indoor. Cependant, un élément d’information pourrait changer toute l’équation, le H2H entre eux.

Il y a quelques mois, la rivalité entre Feliz et Stefanos est devenue célèbre parce que le Canadien a battu le Grec lors de ses cinq premiers affrontements. Que ce soit dans la catégorie junior, dans les Futures, les Challengers et même dans l’ATP, Aliassime finissait toujours par noyer son rival. “Je ne sais pas si je pourrai le battre un jour, pour moi, c’est l’adversaire le plus fort”, a-t-il déclaré après avoir donné ce cinquième match en quart de finale de Halle 2019. Quatre mois plus tard, dans le ciment de Shanghai 1000 MastersEnfin, je trouverais un moyen de le vaincre pour la première fois et de cacher tous les fantômes et complexes qu’il a traînés depuis leur enfance. Ce triomphe tant souffert (7-6, 7-6) lui a fait voir l’Athénien qui possédait suffisamment d’armes pour frapper son adversaire, bien que si le duel se jouait à l’intérieur, bien mieux.

Aujourd’hui, la bataille serait à l’abri, une surface qui a vu Tsitsipas remporter trois de ses quatre titres. Le dernier, en finale de l’ATP, a clairement montré que tous leurs coups se multiplient chaque fois qu’ils se développent dans ces conditions, de sorte que le H2H défavorable a parfois perdu de sa pertinence. Quoi qu’il en soit, le premier manga était ouvert aux deux, avec plusieurs options de pause d’un côté et de l’autre. Le Grec a sauvegardé toutes ses options et le Canadien en a laissé une sans protection, de quoi lui donner un avantage de 6-3 qui ressemblait à une mauvaise blague. C’était sa cinquième finale et il n’avait toujours pas pu gagner un seul set dans ces cinq matchs: neuf joués, neuf perdus. Et ce serait dix, puisque Stefanos ne ralentirait pas le rythme de sa carrière jusqu’au titre, se révélant supérieur même dans les moments où la solidité brillait par son absence.

Titre du premier cours pour Stefanos, qui renforce sa confiance grâce à la façon dont il se sent bien quand il fait de la compétition en salle. Quant à Aliassime, la blessure de la finale grossit un peu, sans même s’inquiéter. Une mauvaise course qui vous fera travailler plus dur, rivaliser plus intelligemment et polir ces erreurs dans des situations importantes. Aujourd’hui, il reste un jour de moins pour le voir enfin habillé en champion.

