Stefanos Tsitsipas s’associe à un partenaire surprise en double à l’Open de Rotterdam 2020

Le n ° 6 mondial Stefanos Tsitsipas fera équipe avec l’ancien n ° 1 mondial Nenad Zimonjic en double pour jouer en double à l’Open de Rotterdam 2020 lundi. La paire fera ses débuts en équipe lors de l’événement ATP 500 à Rotterdam. Tsitsipas se concentre principalement sur les simples mais il joue également en double alternativement.

Tsitsipas, 21 ans, et Zimonjic, 43 ans, affronteront les têtes de série no 4 Horia Tecau et Jean-Julien Rojer en huitièmes de finale le 10 février. De son côté, la tête de série n ° 2 Stefanos visera à remporter son premier match en simple à Rotterdam contre Hubert Hurkacz.

Stefanos Tsitsipas et Nenad Zimonjic feront leurs débuts à l’Open de Rotterdam 2020

Tsitsipas et Zimonjic feront leur première apparition en équipe lorsqu’ils sortiront sur les courts durs intérieurs de Rotterdam. Les deux n’ont fait aucune apparition en double auparavant.

Stefanos Tsitsipas a remporté jusqu’à présent 4 titres en simple ATP dans sa carrière. Cependant, le Grec n’a pas encore ouvert son compte en double. Il visera certainement à remporter son premier titre de double, en binôme avec un joueur de double établi.

Nenad Zimonjic

D’autre part, Zimonjic est triple champion du Grand Chelem en double masculin et cinq fois champion du Grand Chelem en double mixte. Au total, le Serbe a remporté 54 titres en double au cours de sa longue carrière de 25 ans.

Tsitsipas impatient de remporter sa première victoire à l’Open de Rotterdam

«C’est l’un des meilleurs tournois en salle. Je vais essayer dur et changer quelques choses pour potentiellement faire une percée à Rotterdam “, a déclaré la star de la prochaine génération lors de la conférence de presse d’avant-tournoi.

Tsitsipas a disputé son premier match sur le circuit ATP à Rotterdam il y a trois ans à sa sortie des juniors. Il a reçu une wild card par le directeur du tournoi Richard Krajicek. Les souvenirs font encore sourire le visage de Tsitsipas car il était vraiment grand pour lui.

“Je suis toujours heureux d’être à Rotterdam, mais je ne pense pas avoir jamais remporté de victoire ici – trois années de suite”, a-t-il déclaré.