Stefanos Tsitsipas se positionne contre le coaching

Malgré sa nette défaite en finale de l’ATP 500 de Dubaï, personne ne doute que la meilleure version de Stefanos Tsitsipas Il a finalement atterri lors de la saison 2020. Avec huit victoires lors de ses neuf derniers matchs, l’Athénien affronte le mois de mars avec la confiance qu’il recherchait, sachant qu’il devra encore pousser des rivaux comme Djokovic ou Nadal. Dans les déclarations recueillies par Temps de l’Inde, le n ° 6 mondial évoque son évolution en tant que professionnel, son équipe de travail et les objectifs que ce cours s’est fixés.

Melbourne 2019, le clic. «J’ai accompli de grandes choses depuis lors, maintenant je dois garder la tête baissée et continuer à travailler. Je me souviens du jour où j’ai atteint le top 10 (Dubaï 2019), ce fut un grand moment pour moi. Parfois, je comprends ma place, mais parfois je vois que je ne reçois pas autant d’attention parce que les gens autour de moi ont tout déformé. Je suis dans une excellente position, j’essaie de m’améliorer tous les jours, ce n’est pas facile de maintenir le succès, en fait, il est plus difficile d’y rester que d’y arriver. Mais je sens que je suis toujours un étranger dans de nombreux endroits, j’aimerais avoir plus de fans à travers le monde. Je me considère assez humble, donc je ne veux pas trop y penser, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. »

Le danger des réseaux sociaux. «J’ai parlé à beaucoup de gens des réseaux sociaux et certains y voient une bonne chose. Je suppose que ces gens ne sont pas à ma place, ils ne reçoivent pas autant d’attention et de feedback de tout ce qu’ils font. Pour moi, ils peuvent devenir une nuisance, alors j’essaie de m’échapper. Je ne suis pas les réseaux sociaux, seulement YouTube, ma principale source de télévision et de divertissement. Je reçois beaucoup de critiques sur les réseaux, les gens disent des choses qui m’affectent, ils peuvent me conduire à un état d’esprit différent, me faire douter. Pendant les tournois, j’essaye de les éviter, pendant les semaines importantes, je préfère me concentrer sur les gens autour de moi. »

Victoires lors des trois derniers tournois du Grand Chelem. «À Wimbledon, j’ai eu un très mauvais match, quelque chose de malheureux. Je voulais vraiment jouer à ce jeu, c’est aussi un tournoi que j’adore, j’avais de grandes attentes, donc j’ai été très déçu. À propos de l’Us Open Je ne sais pas quoi dire, je pense que j’ai eu de la malchance avec ce duel contre Rublev, qui est venu en pleine forme. Il m’a battu en quatre sets dans un match très serré. En Australie, j’ai joué avec Raonic, qui a joué à merveille, ne m’a donné aucune option. Il le méritait. “

Année olympique. «Je rêve d’une médaille, j’adorerais. Les Jeux Olympiques signifient beaucoup pour tous les Grecs, c’est de là que viennent les Jeux Olympiques, la Grèce est leur origine. Vous me verrez les larmes aux yeux si je quitte Tokyo avec une médaille, je pense que c’est le rêve de tous les athlètes. Ce serait une grande étape, sans aucun doute, l’un des meilleurs souvenirs de toute ma vie. »

Votre équipe ne touche pas. «Je travaille avec cette équipe depuis longtemps, même si elle ne reçoit pas trop d’attention. Il n’y a pas quelques semaines avec moi et mon père n’est pas mon seul entraîneur. J’ai aussi Manuel Albacar, qui était avec moi à Marseille, avec mon père. Il agit également comme entraîneur lorsque je suis à l’Académie. Pour l’instant, je n’ai pas l’impression d’avoir besoin de quelqu’un d’autre, j’ai aussi Patrick Mouratoglou, que je considère comme l’un des meilleurs au monde, il a beaucoup de connaissances. Je fais confiance à 100% à mon équipe. »

Le débat sur le coaching. «J’aime le tennis tel qu’il est en ce moment. Je pense que le joueur est celui qui devrait essayer de trouver leurs solutions en jouant. Je pense que si certains joueurs peuvent se permettre les meilleurs entraîneurs, cela deviendra une bataille d’entraîneurs, pas tellement de joueurs. C’est ce qui rend ce sport si pur en ce moment. »

La séquence de Djokovic. «Il a montré qu’il est possible de gagner 21 matchs consécutifs, même si je ne suis pas surpris qu’il l’ait fait. J’aimerais le faire un jour moi aussi. Il a mis en place une grande rééducation, un bon programme de jeux, la récupération de chaque jour, le régime alimentaire joue également un rôle fondamental, même l’état mental, que rien ne vous dérange. J’ai joué un bon niveau de tennis mais je n’ai pas pu atteindre ce record de Novak, mais maintenant je vois que c’est possible. J’ai beaucoup de respect pour lui. »

