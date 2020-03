Stefanos Tsitsipas: “Si le physicien me respecte, je jouerai plusieurs fois la Coupe Davis”

Le joueur de tennis grec Stefanos Tsitsipas Il a été l’un des grands noms de ce week-end, car il est venu aider la Grèce dans le match nul du Groupe II contre les Philippines. Parti victorieux dans les deux matchs de simple disputés, le joueur hellénique dit que ce tournoi est plus fréquemment joué par sa tête: “Cela fait une semaine que je n’oublierai pas depuis longtemps. J’ai rencontré des gens merveilleux et avoir senti que cette voie m’aidera “Dans ma tête, je jouais avec la Coupe Davis avec la Grèce, et si le physicien me respecte, je le ferai plus de fois”, a expliqué le joueur grec qui se rendra aux États-Unis dans quelques jours pour préparer le tournoi d’Indian Wells. .

