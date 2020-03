Stefanos Tsitsipas termine un an dans le top 10 en avance

Les arbres ne montrent parfois pas la forêt et cela peut parfaitement s’appliquer à certaines réalisations réalisées par des athlètes qui ne valorisent pas ce qu’ils méritent lorsqu’ils manquent d’une perspective saisonnière. Stefanos Tsitsipas il peut être en proie à cela car il y en a beaucoup qui prétendent déjà au Grec une performance sublime en Grand Chelem qui renversent définitivement le Big3. Lui et Alexander Zverev ils obtiennent des succès inimaginables il y a cinq ans, comme récolter des titres dans le Finales Nitto ATP et atteindre la régularité tant attendue dans l’élite pour construire le saut qualitatif définitif. L’Allemand y est quelque peu stagnant, incapable de performer au niveau attendu dans les grands événements, alors que Stefanos y a péché une certaine irrégularité lors de sa première année dans l’élite. Et on peut parler d’une année complète, car le joueur hellénique a complété 52 semaines consécutives dans le top-10.

Assister à ce que son meilleur résultat en Grand Chelem soit la demi-finale du Open d’Australie 2019 et qu’il n’a même pas réussi à remonter les quarts de finale dans un événement de cette ampleur, son exploit acquiert un plus grand impact en termes de régularité et de régularité tout au long de la saison. Il cumule cinq titres à son actif et est un candidat ferme pour détrôner la meilleure génération de l’histoire de ce sport; et tout cela avec seulement 21 ans. Le Grec a achevé la cycle annuel dans le top 10 à un âge plus précoce que Roger Federer, Andy Murray et les alternatives les plus cohérentes à la puissance établie dans les temps anciens.

En examinant les noms, il convient de noter que Tomas Berdych a obtenu ces 25 ans, David Ferrer devait dépasser 26, Jo-Wilfried Tsonga n’a pas eu jusqu’au 27 et Stan Wawrinka Il l’a fait avec 29. C’est curieux car tous, surtout tchèques et français, ont beaucoup parlé de leur jeunesse, mais n’ont pas pu trouver la cohérence nécessaire pour enchaîner une année entière dans le top 10 sans interruption. Compte tenu du fait qu’à cette époque, il y avait quatre des dix places presque inaccessibles à la puissance du Big4, la difficulté que ces grands joueurs ont dû prendre dans le top 10 en dit long sur la progression de Tsitsipas.

La joueuse de tennis hellénique charismatique est entré dans ce club pour la première fois le 4 mars 2019, après avoir été finaliste à Dubaï et avoir également accumulé les points correspondant aux demi-finales de l’Open d’Australie. Le fait d’être tombé au troisième tour de Open d’Australie 2020, incapable de défendre la plupart de ces points, montre sa grande saison et comment le titre Finales Nitto ATP Ils ont été essentiels pour récolter ce succès de permanence dans le top 10. Il n’y a que trois joueurs qui ont réussi à être un an dans le top dix à un âge plus précoce que Stefanos Tsitsipas, tandis que derrière il y a deux noms plus qu’illustres:

Raphael Nadal: 19 ans et 325 jours

Novak Djokovic: 20 ans et 307 jours

Alexander Zverev: 21 ans et 101 jours

Stefanos Tsitsipas: 21 ans et 203 jours

Andy Murray: 22 ans et 52 jours

Roger Federer: 22 ans et 66 jours



