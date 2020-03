Stella Sampras Webster parle de sa carrière d’entraîneur et de son frère Pete Sampras

Stella Sampras Webster, entraîneure-chef des femmes à l’UCLA, qui est aussi la sœur de l’ancienne star du tennis n ° 1 mondiale Pete Sampras, dit que devenir entraîneur à l’UCLA l’a aidée à créer sa propre identité. Sampras Webster est le deuxième entraîneur actif depuis longtemps à l’UCLA et a mené son équipe aux titres de la NCAA en 2008 et 2014.

Dans une interview au site Web de l’USTA, Sampras Webster parle de passer de la tournée professionnelle à l’entraînement à l’UCLA. “J’étais en tournée et mon entraîneur et l’entraîneur-chef de l’UCLA [Bill Zaima] déjeunaient avec moi, et il m’a littéralement demandé.

Il cherchait quelqu’un à préparer pour reprendre UCLA. C’était une année dans la tournée pendant l’été, et je sentais que je devais prendre une décision car je pensais que c’était une excellente opportunité. Je pensais que je n’allais pas faire partie du Top 100 mondial en simple, mais je pourrais probablement faire assez bien en double.

Mais j’avais l’impression que la tournée n’était pas un style de vie formidable que j’aimais. J’en ai parlé avec ma famille et j’ai toujours voulu être professeur. Quand j’ai décidé de me lancer dans le coaching universitaire, je ne savais vraiment pas combien de temps je resterais.

Je voulais voir comment j’allais en profiter. Je prenais des cours pour obtenir mon diplôme d’enseignant alors que j’étais entraîneur adjoint. Je savais juste que j’aimais être à la maison et la sécurité d’avoir un chèque de paie. Je n’aimais pas voyager et je ne savais pas où j’allais être le mois prochain.

J’ai été entraîneur adjoint et j’ai suivi des cours, puis j’ai réalisé à quel point j’aimais vraiment être sur le terrain et continuer à concourir. J’ai apprécié la partie compétition, même si je ne jouais pas et que j’avais une influence directe sur les matchs.

J’avais juste l’impression que la partie compétitive de moi aimait aider les joueurs à atteindre leurs objectifs et à gagner leurs matchs et à les aider tout au long de ce parcours universitaire. Parlant des faits saillants de sa carrière d’entraîneure, la femme de 51 ans a déclaré: “Bill Zaima avait tout fait.

Mais la seule chose qu’il n’avait jamais faite en tant qu’entraîneur était de gagner l’équipe à l’intérieur. C’était quelque chose que nous voulions vraiment obtenir pour lui, et nous l’avons fait avec lui avec nous. C’était tellement important pour lui, donc j’étais si heureux d’avoir pu remporter ce championnat par équipe.

C’était très spécial. Il n’est plus avec nous, mais c’était un si grand homme, mon mentor. Il était quelqu’un que j’admirais, qui m’a vraiment donné une opportunité et m’a fait confiance avec un excellent programme. Je lui dois tellement où j’en suis aujourd’hui.

Mais certains des meilleurs moments que je dirais étaient chaque fois que j’avais ma famille avec moi. La collecte de fonds que nous devons faire, le travail administratif que nous devons faire, les documents et les rapports de dépenses, ce ne sont pas mes parties préférées du travail.

La meilleure partie de mon travail est d’être sur le terrain avec les joueurs. Sampras Webster ajoute également qu’être la sœur d’une légende du tennis est venue avec beaucoup d’attention qu’elle n’a pas toujours appréciée car elle voulait être connue pour ses propres réalisations. “C’est drôle parce que j’ai toujours senti que l’UCLA était quelque chose que je gagnais.

J’ai gagné une place pour jouer à l’UCLA, et je ne l’ai pas obtenue parce que j’étais sa sœur. Même ma position, j’avais l’impression que c’était ma propre place. Je sais qu’au début, quand il était n ° 1 dans le monde, j’ai eu beaucoup de reconnaissance juste pour être sa sœur et lui étant ce joueur de tennis professionnel.

Donc, au début, c’était un peu plus que maintenant, mais je sentais que je recevais beaucoup de reconnaissance que je ne voulais ni n’avais besoin. J’ai gagné un championnat national. J’ai fait des choses dont il ne faisait pas vraiment partie, donc je me sentais très bien à ce sujet.

C’était définitivement plus difficile quand j’étais en tournée et j’allais dans ces villes et jouer à ces événements professionnels. Les gens voulaient me parler, mais je savais que c’était uniquement parce que j’étais sa sœur. Je n’avais rien réalisé sur la tournée à ce moment-là.

Donc c’était inconfortable parce que je suis avec mes pairs et que j’ai toutes ces interviews et ils me posent des questions sur lui. Mais tout le truc de l’UCLA me semblait très séparé et ressemblait à mon truc par rapport à lui en faisant partie, et je me sentais bien à ce sujet.

J’ai parlé à mon frère Pete de l’entraînement parfois et de demander des conseils ou des choses qu’il ferait pour préparer un grand tournoi ou un grand événement, et il était une excellente ressource pour moi de faire rebondir les choses. J’ai toujours aimé recevoir ses commentaires.

J’aime toujours poser des questions et découvrir des choses des autres parce que je sais que je ne sais pas tout et que je peux toujours apprendre de nouvelles choses des gens, donc j’ai eu la chance d’avoir de bonnes personnes à qui parler. ”