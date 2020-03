Nous sommes déjà entrés en mars, presque sans le savoir, et il y a des joueurs, de haut niveau, qui ne savaient toujours pas ce que c’était de battre cette saison. C’est le cas du champion de l’US Open 2017, Sloane Stephens, qui traverse l’un des pires moments au niveau de la confiance, et qui a également transpiré aujourd’hui pour gagner son compatriote Emma Navarro, numéro 383 mondial, en 2 heures et 16 minutes, 6-4 5-7 6-1. Sloane coupe une série de quatre défaites consécutives en 2020.

