Steve Simon: “Nous comprenons la décision car la santé est la priorité, mais nous sommes très déçus”

Steve Simon, PDG de la WTA, a été parmi les premiers à réagir à la suspension du tournoi d’Indian Wells, montrant le sentiment général du monde du tennis. “La première chose et la plus importante à dire est qu’il n’y a rien de plus prioritaire que la santé des joueurs, du personnel, des bénévoles et de tous ceux qui sont responsables de travailler sur l’événement. La WTA sympathise avec le problème du coronavirus et nous sommes aussi déçus que les joueurs et les sponsors. Nous comprenons la décision parce que la santé passe avant tout. Il est encore trop tôt pour spéculer sur ce qui peut arriver avec les autres tournois, nous allons donc continuer à suivre la situation “, a-t-il commenté sur le site Web de la WTA.

