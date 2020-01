Streaming : Dominic Thiem vs. Alexander Zverev en direct live | Open Australie

Dominic Thiem vs Alexander Zverev jouent en direct | EN LIGNE ce vendredi 31 janvier 2020 pour la deuxième demi-finale de l’Open d’Australie 2020 qui commence à 3h30 du matin. (heure péruvienne) depuis la Rod Laver Arena de Melbourne et avec ESPN diffusé dans toute l’Amérique latine. L’étonnant Autrichien devra faire face à la promesse allemande pour le passage en finale du premier Grand Chelem du circuit ATP.

Dominic Thiem vs. Alexander Zverev a suivre en streaming sur Eurosport

Djokovic a battu Federer. Dimanche, il sera à la recherche du titre de l’Open d’Australie 2020 et du numéro 1 du classement ATP

Thiem vs. Zverev se retrouveront en demi-finale d’un important tournoi ATP, quelques mois après avoir disputé la finale ATP à Londres en 2019, un match qui s’est avéré favorable pour l’Autrichien qui s’est retrouvé en finale de ce tournoi et qui veut répéter la tâche ce vendredi à Melbourne.

Vainqueur de 16 titres à l’ère professionnelle, Dominic Thiem (26 ans) part comme le favori pour atteindre la troisième finale du Grand Chelem après s’être rendu à Roland Garros consécutivement en 2018 et 2019.

La carrière du joueur de tennis autrichien qui arrive avec le signe d’avoir éliminé en quart de finale l’actuel numéro un Rafael Nadal, est marquée par un record de 54 victoires contre 24 défaites en Grand Chelem où il n’a remporté aucun titre. Cette année 2020 espère avoir cette grande opportunité.

Alors qu’Alexander Zverev (22 ans) est la grande promesse du tennis allemand. Actuellement numéro 7 mondial, le droitier veut jouer sa première finale de Grand Chelem et atteindre le 12e titre de sa courte carrière, mais il pourrait avoir l’Open d’Australie comme ultime réalisation dès son plus jeune âge.

L’Allemand a disputé 50 matchs en Grand Chelem ATP et a remporté 32 victoires contre 18 défaites.

Dans l’affrontement direct entre Dominic Thiem et Alexander Zverev, l’avantage est pour l’Autrichien qui a remporté six des huit matches qu’il a disputés depuis 2016. En Grand Chelem, ils se sont affrontés deux fois, à Roland Garros, et tous deux ont été victorieux de l’équipe dirigée par Nicolas Massu.

Leur parcours

Dominic Thiem

1er tour : bat Adrian Mannarino (6-3, 7-5, 6-2)

2e tour : bat Alex Bolt (6-2, 5-7, 5-7, 6-1, 6-2)

3e tour : bat Taylor Fritz [29] (6-2, 6-4, 6-7)

8e de finale : bat Gaël Monfils [10] (6-2, 6-4, 6-4)

Quart de finale : bat Rafael Nadal [1] (6-3, 7-6, 4-6, 7-6)

Alexander Zverev