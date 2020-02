Streaming : Gael Monfils – Filip Krajinovic en direct live | Demi-finales du Tournois de Rotterdam

L’un des matchs de demi-finale mettra en scène deux joueurs aux histoires très différentes. Filip Krajinovic et Gael Monfils vont s’affronter samedi (15 février, 15h30) à Rotterdam pour une place en finale.

Krajinovic continue à être mis en doute et est une fois de plus l’outsider de ce match. Peut-il faire paraître les parieurs idiots une fois de plus face à l’homme considéré comme le favori actuel ?

Gael Monfils – Filip Krajinovic en streaming sur Eurosport 2 a partir de 15h30

Krajinovic monte lentement mais sûrement au classement au fil des ans. Son meilleur classement en carrière a été atteint en 2017, lorsqu’il s’est présenté au numéro 34. En 2020, il n’est plus très loin de cette marque puisqu’il occupe actuellement la 39e place mondiale.

On peut s’attendre à ce que son classement continue de grimper en flèche, compte tenu de l’impressionnante performance qu’il a réalisée lors de ce tournoi.

Son match du premier tour contre Tallon Griekspoor a été le seul match où il a été favorisé. Il a prouvé que c’était exactement le cas, car il lui a fallu un peu plus d’une heure pour se débarrasser de son homme en sets consécutifs.

A partir de là, Krajinovic ne devait plus faire de dégâts. Un match avec Vasek Pospisil l’attendait, ce qui signifiait qu’une défaite était à prévoir dans son avenir immédiat.

Si vous avez cru à cette histoire, cela signifie que Krajinovic s’est amusé à vous prouver, à vous et aux bookmakers, qu’il avait tort. C’était encore une autre victoire de suite en sets.

Ok, sérieusement cette fois, Krajinovic était destiné à perdre en quart de finale. Il se tenait face au filet de l’un des joueurs les plus en vue du circuit en ce moment, Andrey Rublev. Non seulement Rublev a remporté les deux premiers tournois de l’année, mais il n’a perdu qu’une seule fois en 2020.

Tout cela n’avait aucune importance. Krajinovic l’a mis sur la voie de la victoire dans les sets.

Aujourd’hui, il se retrouve en demi-finale contre un homme qui, selon les parieurs, le renverra chez lui. Encore une fois.

Gael Monfils stagne

Il y a quelque chose de différent chez Gael Monfils aujourd’hui. Il a toujours un penchant pour le dramatique. Et il est toujours aussi charismatique, mais il semble plus sérieux sur le terrain. Son talent n’a jamais été remis en question, mais son approche mentale l’a parfois été.

Avec son classement actuel à la neuvième place mondiale, Monfils semble prêt à aller plus loin. Joao Sousa a été le premier homme à l’affronter au premier tour. Monfils a à peine transpiré qu’il a infligé à Sousa une défaite rapide en un peu plus d’une heure. Le suivant était Gilles Simon. Une fois de plus, Monfils a fait tomber son homme en plusieurs sets.

Le match contre Simon a été encore plus impressionnant si l’on considère que Monfils était à la traîne dans la série 7-2 avant l’épreuve de force.

Le rendez-vous avec le numéro un mondial de la Grande-Bretagne, Dan Evans, était le prochain pour Monfils. Comme tous ceux qui l’ont précédé, Evans n’a pas réussi à gagner un seul set contre le Français.

Maintenant, ce sera un rendez-vous entre Monfils et Krajinovic en demi-finale. Ces deux-là ont une certaine histoire et rien de moins qu’un grand match est attendu.

Ils se sont rencontrés en 2015, alors qu’ils se trouvaient à des stades différents de leur carrière. Monfils a réussi à remporter la victoire en trois sets très disputés. Cinq ans plus tard, les deux hommes se sont retrouvés face au but. En fait, c’était juste la semaine dernière !

Pendant ce concours, Monfils allait encore remporter la victoire. Il allait ensuite parier sur cette victoire pour en faire un trophée de championnat.

Pour l’instant, c’est 2-0 en faveur de Monfils, mais cela signifie-t-il qu’il va encore gagner ?

Choix final

Il est vrai que Krajinovic a déjà fait passer les parieurs pour des imbéciles. Il est également vrai qu’il a le talent pour le faire à nouveau. Mais nous allons parier qu’il ne le fera pas. Monfils est complètement enfermé en ce moment, et surtout il est en bonne santé.

Monfils a remporté la victoire la semaine dernière contre Krajinovic, alors attendez-vous à ce qu’il recommence.