Streaming : Suivez Federer-Djokovic en direct | Demi-finale de l’Open d’Australie

Une matinée de tennis nous attend aujourd’hui. La première des demi-finales de l’Open d’Australie a donné lieu à l’un des meilleurs matchs que l’on puisse voir aujourd’hui dans ce sport : un Roger Federer-Novak Djokovic. Match à suivre en direct sur Eurosport 1.

Les numéros 3 et 2 du classement ATP s’affrontent désormais sur le court central pour décrocher leur place en finale du premier Grand Chelem de cette année. Pour arriver à cette étape avant la grande finale, Roger Federer a souffert plus qu’un Novak Djokovic n’a donné un set dans sa totalité au premier tour australien. Le chemin de “Nole” a été beaucoup plus triomphant qu’un Federer qui a été étouffé par deux matchs où il a dû se rendre au cinquième set.

Programme TV de Roger Federer – Novak Djokovic

Date : jeudi 30 janvier

Début du match : 9h30 (heure française)

Chaîne : à suivre en direct sur Eurosport 1

Djokovic, deuxième joueur mondial et vainqueur de la compétition australienne l’an dernier, a battu sans grande difficulté le Canadien Milos Raonic (35e) 6-4, 6-3, 7-6 (7/1).

Le Serbe cherche à Melbourne son 17e titre du Grand Chelem, ce qui le rapprocherait du record de 20 que détient Federer, qui a battu l’Américain Tennys Sandgren, 100e joueur mondial par 6-3, 2-6, 2-6, 7-6 (10/8), en sauvant sept balles de match dans le quatrième set, après quatre heures de jeu.

Cette victoire durement acquise s’ajoute aux cinq sets et aux trois heures et demie qu’il a fallu pour vaincre l’Australien John Millman au tour précédent.

“J’ai eu une chance incroyable, j’ai amélioré mon jeu au fur et à mesure que le match avançait et que la pression diminuait”, a déclaré Federer qui a sauvé trois points de match lorsqu’il a perdu 5-4 puis quatre autres, dont trois d’affilée, dans le tie-break de ce quatrième set durement disputé.

“Aujourd’hui, je ne méritais pas la victoire, mais je suis là et évidemment très heureux”, a ajouté Federer. “Je viens de me dire : je crois aux miracles”, a-t-il dit, en faisant référence au moment où la défaite semblait inévitable.

Lors des deuxième et troisième sets, Federer est devenu nerveux et s’est disputé avec l’arbitre au sujet d’un avertissement. Il a alors demandé une pause médicale en raison d’une douleur à l’aine et a quitté le terrain alors qu’il perdait 6-3, 2-6, 0-3.

“Parfois, cela semble étrange. J’ai ressenti une douleur à l’aine, ma jambe devenait un peu tendue. Je n’aime pas aller chez le médecin, je n’aime pas montrer mes faiblesses”, a-t-il déclaré.

“Nous devrons mieux jouer en demi-finale, car sinon j’aurai sûrement le temps d’aller skier”, plaisante Federer.

Djokovic, dans son match contre Raonic, a été beaucoup plus solide, contrôlant le puissant service du Canadien, retournant 62% du premier service de son adversaire.

Au total, Djokovic n’a commis que quatorze erreurs non forcées, contre 48 pour son rival. Le Serbe, de cette façon, continue sa bonne voie, en éliminant le Canadien sans perdre aucun set. Seul l’Allemand Jan-Lennard Struff a réussi à en gagner un au premier tour.

Djokovic et Federer se sont rencontrés 49 fois dans sa carrière, avec un avantage pour le Serbe 26-23. “Les matchs que j’ai joués contre Roger et Rafa (Nadal) ont fait de moi le joueur que je suis maintenant”, a ajouté le Serbe. “Que le meilleur gagne”, a-t-il dit, avec un esprit sportif, Djokovic.

A 38 ans, Federer est le plus ancien demi-finaliste de Melbourne depuis 43 ans, depuis Ken Rosewall. Alors que le Suisse, qui a atteint un record de 15 demi-finales à l’Open d’Australie, a dû travailler dur, jouant 14 sets lors de ses trois derniers matches, Djokovic a trouvé un parcours plus léger.