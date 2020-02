Streaming : Voir la finale Djokovic – Thiem en direct live | Open d’Australie

L’Autrichien Dominic Thiem tentera de franchir la dernière barrière qui l’éloigne des Jeux olympiques de tennis mondial lors de la finale de l’Open d’Australie, dimanche, contre le Serbe Novak Djokovic, détenteur de sept couronnes et champion en titre.

Ses deux dernières victoires contre Belgrade à Roland Garros et en finale ATP à Londres, encouragent les attentes de l’Autrichien, bourreau du numéro un mondial Rafael Nadal en quart de finale et de l’Allemand Alexander Zverev en demi-finale.

Programme TV de Dominic Thiem – Novak Djokovic

Match : Dominic Thiem – Novak Djokovic

Date : dimanche 2 février

Horaire : 9h30

Chaîne : à suivre en direct sur Eurosport 1

Thiem a devant lui la possibilité d’envahir l’hégémonie des trois grands (Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer) qui ont marqué les douze derniers championnats “slam”.

C’est dans ce contexte que son entraîneur, l’ancien joueur chilien Nicolas Massu, a pris le fer à repasser. Il a déclaré que la finale est un jeu complètement séparé de ceux qui ont joué dans le passé et que son élève autrichien doit se battre de la première à la dernière balle si vous voulez soulever le titre sur les rives de la rivière Yarra.

Ce serait le premier titre du Grand Chelem pour un Dominic Thiem qui a commencé le tournoi avec un peu de retard, notamment après avoir surmonté son match à cinq sets devant le local et invité au tournoi Alex Bolt, et qui a atteint la finale de la meilleure façon possible après avoir fait preuve d’un tennis spectaculaire devant le numéro un mondial Nadal en quart de finale et l’Allemand Alexander Zverev (7) en demi-finale.

Il semble avoir souffert plus que le récit d’un certain malaise physique lors de sa victoire sur Zverev en raison de l’usure accumulée lors de son duel épique avec les Baléares, mais Massu a levé tous les doutes et confirmé qu'”il est très bon et très volontaire.

Il aura également l’occasion d’être le deuxième joueur à battre Nadal et Djokovic dans le même Grand Chelem après que le Suisse Stan Wawrinka ait lâché l’Espagnol et le Serbe sur la route du titre à Melbourne lors de l’édition 2014.

Cependant, la dernière étape sera la plus exigeante car elle aura de l’autre côté du réseau l’acteur le plus dominant sur la surface de Melbourne Park, le Serbe Djokovic qui compte sept titres dans la première “majeure” de l’année (2008, 2011, 2013, 2015, 2016 et 2019).

Novak Djokovic aura l’occasion de devenir le premier joueur de l’ère ouverte à remporter un titre du Grand Chelem en trois décennies différentes et le deuxième de l’histoire du sport à cet égard après l’Australien Ken Rosewall.

Il pourrait aussi devenir le troisième joueur à accumuler huit titres ou plus d’une “majeure” dans un béton et rejoindre une liste menée par Nadal avec ses 12 couronnes en France et suivie par Federer avec ses 8 titres à Londres.

En outre, une autre de ses incitations sera la possibilité de régner sur le classement ATP, après quatre mois de règne de l’Espagnol, avec une hypothétique victoire qui conserverait les points obtenus lors de la dernière édition où il était champion.

Day 12 is done and dusted ✅ The final showdowns are set ✅ We've saved all the best moments for you right here ✅#AusOpen I #AO2020 https://t.co/CiP65hI1DJ — #AusOpen (@AustralianOpen) January 31, 2020

Toutes ces incitations transformeront la finale de ce dimanche en un duel épique qui maintiendra l’hégémonie de l’ancien ordre ou, au contraire, confirmera l’irruption des successeurs naturels pour régner sur l’ATP dans les dix prochaines années.