Struff s’ouvre aux critiques de Sascha Zverev après la Coupe ATP

Jan-Lennard Struff, le joueur de base de 29 ans de Warstein avait dévoilé ses grands projets pour cette saison dans une interview accordée à un journaliste mercredi 12 février, tandis que le 37th Seed German avait également rappelé l’étendue de l’examen de la 7th Seed, ” 20 AO demi-finaliste Alexander Zverev a dû lutter pour suivre la coupe ATP.

En fait, Jan-Lennard Struff, le deuxième meilleur Allemand après Alexander Zverev selon le classement ATP, a dû trancher ses voiles beaucoup plus tôt que prévu en 20 ans après sa défaite au premier tour contre le champion de l’Open d’Australie, Novak Djokovic. , mais livré un grand combat.

Néanmoins, en marge du tournoi ATP 500 à Rotterdam, aux Pays-Bas, dans une interview avec un journaliste de sports1, le deuxième meilleur Allemand avait dévoilé son ambition de carrière en 2020 aux côtés d’une vérité acrimonieuse sur son coéquipier Alexander Zverev, le plus jeune rang parmi les dix premiers.

Lors de l’interview, le baseliner allemand a reconnu que 2019 avait été la meilleure année de sa carrière avec deux titres et une position notable dans le classement ATP, tandis que l’Allemand de 29 ans n’a pas négligé de mentionner qu’être père de la première fois avait été une plus grande motivation pour lui en 2019, ajoutant: “tout va bien quand on regarde le petit.

»Mis à part cela, tout en se demandant si Zverev, qui avait été en demi-finale d’un Grand-Chelem pour la première fois de sa vie, pourrait réaliser une percée cette année pour s’emparer de son premier titre en Grand Chelem, ajoutant le 22- Un jeune pistolet âgé d’un an a dû supporter une cascade de critiques, a déclaré Struff, “Après la Coupe ATP, personne ne s’attendait à ce qu’Alexander Zverev joue bien à Melbourne.

Il a dû prendre beaucoup de critiques, on disait qu’il ne développait pas son jeu, qu’il ne jouait pas assez bien au Grand Chelem. C’était une excellente réponse de sa part maintenant. C’était très important pour lui, ça peut vraiment le pousser à nouveau. ”