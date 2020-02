Stuffs Maria Sharapova garde toujours en voyage – Interview non filtrée

Plus tard cette semaine, dans une interview avec un magazine de mode américain, l’exquise et élégante pro du tennis russe, Maria Sharapova a partagé son opinion sur plusieurs articles indispensables lors d’un voyage. Faire d’un «masque de sommeil en soie Slip» une priorité absolue, Maria Sharapova, à propos de laquelle le membre du Temple de la renommée John McEnroe a déclaré: «Elle est l’une des meilleures concurrentes de l’histoire du sport», a déclaré dans son interview plus tard cette semaine, «Mon ami m’a offert cela il y a quelques années, et je n’avais jamais utilisé de masque pour les yeux auparavant, car je n’aime généralement pas les choses sur mon visage.

Je suis généralement un très bon dormeur dans l’avion, mais j’aime être à l’aise. J’aime une couverture; J’aime le tout et je n’aime pas la lumière. J’ai essayé ce masque, et pour une raison quelconque, je suis depuis le meilleur dormeur dans l’avion, surtout sur ces vols de nuit.

C’est certainement l’un de mes outils que j’utilise lorsque je dors dans un avion. C’est juste une aide très importante. “Priorité au podcast” The Infinite Game “de Simon Sinek en tant qu’inspirateur à couper le souffle, Sharapova a ajouté:” Je suis toujours inspiré dans l’avion, et Simon a participé à de nombreux podcasts différents – je viens juste d’en écouter un l’autre jour.

Il y a quelque chose dans sa perspective qui, je pense, a manifestement résonné pour des millions de personnes, parce que je pense que son TED Talk est, comme, dans le top trois des plus regardés de leur histoire. Il y a une façon dont il parle de leadership et d’objectif qui est très naturel et qui résonne vraiment avec ma propre expérience et d’une manière que je peux utiliser dans ma propre vie.

“Ajoutant la merveille de tennis étincelante aime toujours la nourriture pour bébé, Sharapova a été cité dans l’interview de vendredi 21 février,” Croyez-le ou non, j’aime la nourriture pour bébé d’Ella, en fait dans la pêche, que je mange beaucoup pendant l’entraînement et parfois pendant allumettes.

Ils ont vraiment bon goût et ils sont en purée, donc ils sont simplement faciles à consommer. En ce qui concerne les plaisirs coupables – et j’en ai beaucoup – je suis un peu partisan de mon entreprise de bonbons, Sugarpova. Je fais beaucoup de recherches.

Je vais en ligne. Je trouve la chocolaterie locale ou le lieu de fudge local. Si je suis à l’aéroport et que je le trouve au magasin – par exemple, nous sommes à Hudson News à l’aéroport – je reçois en fait deux sacs et je demande aux directeurs de magasin ou aux commis qui vendent les bonbons.

Je me dis: «Avez-vous entendu parler de cette entreprise? Comment ça va? “Je pose toutes ces questions. Et puis je dis: «Voulez-vous l’essayer? Parce que je suis le propriétaire. Alors j’achète généralement deux sacs et je leur en donne un.

Et j’en prends un pour moi parce que je me dis: «Bon, eh bien, un pour moi, un pour toi. “En outre, ajoutant que la ligne de base puissante et agressive voyage rarement avec son maquillage, Sharapova a ajouté:” Il y a donc deux raisons principales pour lesquelles j’aime ça (Dr.

Masque facial Barbara Sturm). l’une étant que vous avez généralement l’air très étrange lorsque vous portez un masque, et la meilleure partie de ce masque est qu’il ressemble à un hydratant pour masque – il ne semble pas que vous portiez un masque.

Donc, vous mettez autant de couches que vous le souhaitez. Il peut sembler un peu crémeux, mais il pénètre et se fond dans votre peau, et ce n’est pas du tout perceptible. Vous n’avez même pas besoin de le laver après – ou vous le pouvez.

»Maria Sharapova, la fabrique de tennis de 32 ans, devenue pro à l’âge de 16 ans, a dû passer une grande partie de sa carrière à se déplacer dans le monde. Néanmoins, bien que l’exquis propriétaire à cinq reprises du Grand Chelem connu pour ses “grognements” sur le terrain, dont l’un a atteint un record de 101 décibels lors d’un match à Wimbledon dans le bon vieux temps pour la dope de tennis en 2005, pourrait bien avoir un couple de bonnes années restaient à son casier, mais 2020 serait probablement témoin de la scrapillante Sharapova hors du terrain la plupart du temps étant donné l’étendue des blessures à l’épaule dont elle souffrait, ce qui l’avait même laissée tomber au premier tour de ’20 AO et a conduit à la miss de St.

Tournoi WTA de Pétersbourg. Bien que le joyau du tennis réside actuellement à Los Angeles, elle arrête rarement de se déplacer et a passé six mois avant l’Australie à prendre une pause avec son petit ami Gilkes lors d’un voyage de vacances au Rwanda en novembre et à participer à des sessions de formation en Italie en septembre.

En dehors de cela, la balle de tennis alléchante se déplace généralement en solo et, comme récit consécutif, d’être un fan des œuvres postmodernes de l’architecte Frank Gehry, l’ancien ancien monde n ° 1. 1 passe encore des mois après les expositions de Gehry à travers le monde.