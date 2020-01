Suárez, Sorribes, Bolsova, Arruabarrena et García Pérez formeront l’équipe nationale espagnole MAPFRE en Fed Cup contre le Japon

Carla Suárez, Sara Sorribes, Aliona Bolsova, Lara Arruabarrena et Georgina García Pérez, formeront l’équipe espagnole de Tennis MAPFRE qui disputera les qualifications de la Fed Cup par BNP Paribas contre le Japon, les 7 et 8 février, au Centre de Tennis La Manga Club à Carthagène.

L’équipe confirmée mardi par la capitaine espagnole Anabel Medina de l’Australie, sollicitera la qualification pour la nouvelle phase finale de la Fed Cup qui se tiendra à Budapest (Hongrie) entre le 14 et le 19 avril avec la participation de 12 pays.

«C’est un lien très important pour nous et, en plus, très spécial car pour Carla Suárez ce sera sa dernière année en Coupe de la Fédération. Toute l’équipe est très excitée et nous encourageons les fans à venir soutenir La Manga “, a déclaré l’entraîneur national.

Carla Suárez (n ° 54) dirigera l’équipe dans une égalité spéciale pour elle, après l’annonce de sa retraite du tennis professionnel à la fin de la saison. Les îles Canaries seront secondées par Castellón Sara Sorribes (n ° 93) et Aliona Bolsova de Gérone (n ° 114), classées respectivement dans le Top 100 mondial et le Top 150.

Il revient en équipe nationale après deux ans Lara Arruabarrena (n ° 152), tandis que Georgina García Pérez (n ° 252 – le héros de la série de l’an dernier précisément joué contre le Japon) complète l’équipe.

En jeu le ticket pour la phase finale de Budapest

L’Espagnol et le Japonais se retrouveront après ce match nul joué dans la ville de Kitakyushu, dans laquelle l’équipe dirigée par Anabel Medina a remporté la victoire par 3 victoires à 2.

Ce sera la quatrième confrontation entre les deux pays avec un équilibre toujours favorable à l’Espagne. Le seul a joué sur le sol espagnol en 2013, lors de la promotion des play-offs du Groupe mondial I à Barcelone (4-0). Le premier avait été joué sur un terrain neutre en 1993 à Francfort (3-0).

Le perdant de l’égalité devra disputer les play-offs de permanence dans le groupe mondial les 17 et 18 avril.

Billets en vente

Les billets pour les 2 jours de compétition peuvent être achetés via Internet sur le site Internet d’El Corte Inglés, par téléphone au 902 400 222, et dans les centres commerciaux de l’agence de voyage d’El Corte Inglés.

Les matchs se joueront à partir de midi le vendredi 7 février et à partir de 11h le samedi 8 février.