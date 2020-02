Succès et luttes marquent l’ascendant de l’ATP Tour de Roberto Marcora

Si chaque nuage a une doublure en argent, alors chaque doublure en argent a aussi un nuage. Pour Roberto Marcora, ces deux éventualités se sont concrétisées lors du Maharashtra Open à Pune. Après les qualifications, l’Italien est devenu le plus vieux joueur en 2016 – Jan Mertl, Gstaad – à remporter son premier match nul du circuit ATP après avoir battu Lukas Rosol au premier tour.

Son retrait en deux sets du meilleur favori Benoît Paire lui a permis d’atteindre son premier quart de finale dans un événement ATP a complété son succès initial – ou la doublure argentée dans les nuages. «C’est un monde différent.

C’est aussi un monde différent entre Futures et Challengers parce qu’avant de jouer à Challengers, j’ai joué beaucoup de Futures puis j’ai joué beaucoup de Challengers et maintenant, je joue les premières qualifications [of] l’ATP et c’est le vrai tennis, le vrai tennis.

Chaque joueur de tennis, chaque petit gars qui commence à jouer rêve de jouer devant une foule comme ça, dans un stade comme ça, dans un tournoi comme ça donc je suis juste content. L’excitation de Marcora était palpable alors qu’il s’imprégnait d’une ambiance qui était loin de ce à quoi il était peut-être habitué sur le circuit Challenger.

Sa défaite contre James Duckworth dans les huit derniers a inversé le scénario, montrant une fois de plus les nuages ​​qui avaient bordé la doublure argentée, trop rapidement. “… C’est pourquoi je cours à l’aéroport parce que je dois jouer à Cherbourg la semaine prochaine – revenir à la vraie vie”, a noté Marcora avec ironie, alors qu’il parlait avec Tennis World USA pour une conversation rapide.

Ses bagages étaient déjà dans la voiture qui attendait de l’escorter jusqu’à l’aéroport, pour sa prochaine escale en France pour le Challenger à 46 600 €. Ses yeux qui avaient brillé d’excitation après son bouleversement de Paire s’étaient atténués avec la réalité de son dernier résultat mais il n’était pas déçu de la façon dont les choses s’étaient déroulées.

Au contraire, cela l’a incité à continuer de se pousser pour qu’il puisse faire la transition de jouer Challengers au Main Tour sur une base plus régulière. «Je veux dire que je joue 30 tournois par an et 26 sont des Challengers, 25, 24 peut-être.

J’aimerais changer un peu cette chose et peut-être jouer 20 et 10 mais c’est bien. Je veux commencer à partir de cette semaine. Maintenant, je suis rentré la semaine dernière à Dubaï ou à Acapulco mais je suis à 10 ou 11 des qualifications. J’essaierai d’entrer et j’essaierai parce que je veux m’améliorer.

Améliorez mon niveau et vous ne vous améliorez que si vous jouez, pas seulement avec vos joueurs de niveau. Vous devez jouer contre des joueurs comme James [Duckworth], comme Benoit [Paire] ou top 100, top 50 [players]”. Outre les mesures hiérarchiques entre les circuits Challenger et World Tour, le fait de passer au premier échelon du circuit professionnel signifierait également de meilleurs rendements monétaires.

Cette semaine, Marcora a gagné 16 250 $ après avoir atteint les trimestres à Pune. C’est juste un peu moins du tiers de son prix en carrière de 67 665 $, ce qui est dérisoire pour quelqu’un qui joue au tennis professionnellement depuis 2009.

Mais il n’est pas trop surprenant étant donné le fonctionnement de l’échelle de paiement dans le Challenger Tour. «Dans les Challengers, c’est difficile. Si vous perdez au premier tour, vous gagnez 400 € – 450 €. Moins la taxe, c’est une vie difficile, difficile », a souligné Marcora.

En outre, donnant une échelle comparative de l’importance de l’écart de rémunération entre les deux premiers niveaux de la tournée professionnelle, Marcora a déclaré: «C’est [the situation] commencé à être mieux parce que, surtout dans les tournois du Grand Chelem, ils s’améliorent beaucoup.

De plus, pour nous, pour les joueurs de qualification, vous y allez et les qualifications du 1er tour sont de 13 000 $. Il y a sept ou huit ans, c’était peut-être 5 ou 6 000 $. Donc, ils se sont beaucoup améliorés. Donc, si vous vous qualifiez dans l’ATP, vous obtenez beaucoup d’argent ».

Déclarant que les joueurs se sont fait entendre sur ce déséquilibre existant et que l’ATP était au courant de cette tarification faussée, Marcora a ajouté qu’il espérait que des changements seraient apportés bientôt. Indépendamment de ces facteurs externes, l’enthousiasme de Marcora pour le tennis professionnel ne diminue pas.

«Qu’est-ce qui me motive?», A-t-il ri en l’interrogeant. «J’aime jouer pour parcourir le monde et jouer au tennis. Je me sens donc très bénie et chanceuse de faire ce genre de vie. Beaucoup de mes amis sont à Milan et travaillent de 7h30 à 20h00 au bureau donc [not doing] ça me motive ».

C’est donc la lutte qui motive le jeune homme de 30 ans à garder les choses réelles et simples, entre les nuages ​​et la doublure argentée et ce qui ne va pas. Crédit photo: Tata Open Maharashtra