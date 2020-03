Succès retentissant de l’initiative de Pau Gasol et Rafa Nadal

Le temps des coronavirus, le temps de la solidarité. Ramez et ne donnez pas notre bras pour vous tordre pour plier l’épidémie sanglante. Cela semble être une maxime que de nombreuses personnalités du monde de la raquette et, en général, du sport ont appliquée.

Les deux personnes qui ont lancé la plus grande initiative à ce jour connaissent un succès absolument imparable. Il n’y a pas si longtemps, nous avons entendu parler du projet via Twitter de Rafa Nadal. Le Manacorí a annoncé son soutien à la Croix-Rouge Répond, une initiative qui repose sur différents piliers pour atténuer les effets de la maladie, en soutenant les administrations publiques et en particulier les personnes en situation de vulnérabilité.

Le temps est venu pour le sport espagnol d’atteindre #nuestramejorvictoria.

Collaborez au projet #CruzRojaResponde avec votre contribution à ES44 0049 0001 5321 1002 2225. @paugasol et moi l’avons en route. Rejoignez-vous

– https://t.co/FkUPrvfhpr#vamos —— – – pic.twitter.com/pWYIfPfj0U

– Rafa Nadal (@RafaelNadal) 26 mars 2020

Avec son bon ami Pau Gasol, Nadal a établi dans sa vidéo quel serait l’objectif clair de la campagne: être en mesure d’atteindre le nombre de 11 millions d’euros, afin que la Croix-Rouge puisse fournir au personnel de santé l’équipement nécessaire, créant des logements pour des groupes spéciaux et de nombreuses autres actions pour stopper la fameuse courbe. Rafa a déclaré que les fans ont toujours été là pour les athlètes, soutenant et célébrant dans les moments de bonheur et faisant preuve de compréhension et d’empathie dans les moments de faiblesse. Maintenant, c’est au tour du sport espagnol de rendre tout ce soutien au peuple.

La réponse ne tarda pas à venir. Et c’est absolument bouleversant. Une fois l’initiative et le soutien des deux référents sportifs espagnols connus, des centaines de personnalités ont inondé Twitter de leurs messages et tweets de soutien, annonçant leurs dons. Dans le domaine purement du tennis, il y a eu plusieurs raquettes dans le tennis espagnol au cours du siècle dernier qui ont déjà montré leur soutien et annoncé leur aide: David ferrer, Roberto Bautista, Pablo Andújar, Carlos Moyá ou Feliciano López, entre autres. Non seulement ils ont annoncé sur Twitter qu’ils faisaient partie du projet, car la liste est large et comprend, bien sûr, les joueuses de tennis de notre pays: des icônes du tennis féminin espagnol telles que Carla Suarez, Garbiñe Muguruza ou Paula Badosa n’ont pas tardé à promouvoir le mouvement et à demander le soutien de tous les sports espagnols.

Je rejoins l’initiative promue par @RafaelNadal et @paugasol contre #Coronavirus grâce au projet de @CruzRojaEsp # CruzRojaResponde.⁣ Nous avons les meilleurs fans du monde et c’est le moment de faire notre part pour elle! # OurBestVictory⁣

⁣ pic.twitter.com/udii2pmlgZ

– Roberto BautistaAgut (@BautistaAgut) 27 mars 2020

@RafaelNadal et @paugasol … bien sûr, je rejoins! #Nuestramejorvictoria #CruzRojaResponde

Nous pouvons tous vous aider ici:

ES44 0049 0001 5321 1002 2225.

¡V A M O S !!

– https://t.co/A62QCiYbw9… pic.twitter.com/Vs8WdY2yvc

– Garbiñe Muguruza (@GarbiMuguruza) 27 mars 2020

Ce ne sont pas seulement les joueurs de tennis qui participent: plusieurs des tournois les plus importants de la scène nationale ont exprimé leur soutien. Les deux Mutua Madrid Open comme le tout nouveau Championnats de Majorque Ils ont exprimé leur soutien et leurs dons à l’initiative promue par Rafa, malgré, bien sûr, la situation d’incertitude économique qui les entoure (le Madrid Masters 1000 est déjà annulé, tandis que le tournoi de Majorque devra attendre les décisions futures de la ATP, probablement influencé par le différend de Wimbledon ou son report).

Si nous étendons la sphère au monde du sport, l’Espagne peut se féliciter de la solidarité de ses athlètes. Carlos Sainz (père et fils), Sergio Rodríguez, David Silva, la Fédération espagnole de basket-ball, Marc Márquez, Teresa Perales, Alejandro Valverde, Iker Casillas ou Fernando Belasteguín sont quelques-uns des visages bien connus qui ont montré leur soutien et poussé tout le monde, autant que possible, faisons notre part.

La solidarité et le soutien sont, sans aucun doute, quelque chose qui nous caractérise en tant que peuple. Et compte tenu du virus, cela devrait être notre priorité absolue, en plus de rester à la maison et d’aider à ralentir la courbe. Ainsi, nous aiderons les professionnels à atténuer tout cela. De Puntodebreak, nous envoyons également tout notre soutien à cette initiative et nous vous laissons le numéro de compte de la Croix-Rouge pour compléter ce qui doit être un article d’espoir et d’union.

Compte de la Croix-Rouge pour le projet #CruzRojaResponde: ES44 0049 0001 5321 1002 2225.

