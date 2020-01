Suivez l’Australie en direct

Demi-finales compliquées après la passe serrée d’hier contre La Belgique, tout jouer jusqu’au dernier super tie-break après la défaite de Rafa Nadal dans son duel individuel avant David Goffin.

01/11/2020

À 08:17

CET

Pablo Rivera

Australie il laisse tout entre les mains de Nick Kyrgios et Depuis Miñaur. Bien que la morbidité soit de voir Nadal face à Kyrgios, l’Australien compte comme numéro 2 dans son équipe. Il sera donc le rival de Roberto Bautista.

En revanche, Rafa vous verrez les visages avec le jeune homme Depuis Miñaur, qui occupe une meilleure position dans le classement ATP que son partenaire. Si le duel rêvé s’est produit, Austalia vous devez abandonner le numéro un de votre pays pour John Millman, qui sait bien Baptiste. Ce ne serait donc pas une théorie aussi folle.

Peut-être, contre Grande Bretagne, les mêmes acteurs du groupe dirigé par Lleyton Hewitt seront ceux qui contestent les doubles. Normalement, le couple officiel de Australie le comopnen John pairs et Chris Guccione mais, en match décisif, Hewitt Modifiez les tableaux pour essayer de vous assurer de la correspondance.

Kyrgios a été mesurée à Robert en une seule fois et a remporté la victoire aux huitièmes de Tokyo 2015. Depuis Miñaur et NadalDe leur côté, ils ont traversé deux fois et ont toujours remporté les Baléares.

Comme complication supplémentaire, en plus de l’ajout que nos rivaux jouent à domicile, Australie s’est reposé toute une journée Espagne Il joue depuis trois jours consécutifs.

Difficile confrontation qui attend l’équipe espagnole aujourd’hui, qui devra beaucoup s’améliorer par rapport au duel qu’il a disputé hier contre la Belgique.

Nadal n’a pas perdu sa journée contre David Goffin, compliquant beaucoup le match nul et menaçant les doubles qui ont finalement été décidés lors du super tie-break.

