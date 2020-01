suivez le match de l’ATP Cup en direct

L’Espagne jouera son troisième match de Coupe ATP contre le Japon après ses deux victoires contre la Géorgie et l’Uruguay. Rafa Nadal et Robert Bautista chercheront à couronner leur bonne performance et entreront par la grande porte pour les quarts de finale de la compétition.

De son côté, le Japon n’aura pas son meilleur joueur Kei Nishikori. Ce sera sans aucun doute le duel le plus attractif du groupe où l’Uruguay et la Géorgie n’ont pas été rivaux pour les Asiatiques ou la sélection espagnole.

Merci beaucoup de vous être joint à nous cette minute par minute. Rendez-vous à la prochaine occasion.

Et prêt! Rafa Nadal a battu Nishioka dans un grand match et peaufine son classement numéro 1.

Les sets se sont terminés 7-6 et 6-4 en faveur de l’espagnol.

Nishioka cède au physique de Nadal et parvient à marquer son cinquième point dans le deuxième set.

Nadal fait correspondre les choses dans le match et le deuxième set obtient 4-4.

La performance de Nishioka est vraiment incroyable. Il joue comme s’il appartenait au top 10 du classement ATP.

Rafa Nadal saisit à nouveau l’opportunité de Nishioka et prend le jeu. L’ensemble est 3-3.

Nishioka prend la tête du match.

Cependant, Nadal est Nadal et a réussi à tout faire correspondre à 40-40.

Spectaculaire sur Nishioka. Les Japonais s’apprêtent à mettre le set 4-2.

Nadal a tort avec le bâton de filet et Nishioka se présente à nouveau sur le plateau.

Nishioka est égal à 40-40 avec un grand As.

Nadal réplique la victoire à zéro avec un As final et met le deuxième set 2-2.

Nishioka s’avance dans le deuxième set. 2-1 choses pour l’instant.

