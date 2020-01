Super d’entendre Roger Federer parler pour les joueurs de rang inférieur

La Grecque Maria Sakkari dit qu’elle est reconnaissante à Roger Federer d’avoir pris la parole pour les joueurs les moins bien classés de la tournée, dans une chronique pour Metro UK. Le joueur grec de 24 ans a déclaré: “C’est pourquoi c’était génial d’entendre Roger Federer parler pour les joueurs les moins bien classés l’an dernier.

Certaines personnes pensent que c’est mauvais d’être n ° 80 dans le monde. Mais combien d’avocats font partie des 80 meilleurs ou des 100 meilleurs? Ou des médecins? C’est toujours une réussite incroyable. Bien sûr, j’ai mes propres objectifs. Je veux être le n ° 1 mondial et vous devez avoir de grandes ambitions pour le faire.

Que je le fasse, je ne sais pas mais je suis un travailleur acharné alors pourquoi pas? Je suis sur mon propre chemin, nous verrons où cela me mène. “Sakkari, qui est classée n ° 23 dans le monde, dit qu’elle a appris à gérer la négativité car les gens en général peuvent être cruels.

“Les gens peuvent être cruels. C’est quelque chose que l’on apprend assez rapidement en tant qu’athlète professionnelle. Ayant grandi en Grèce en tant que fille d’un joueur de tennis, je me suis habituée à entendre des commentaires blessants.” Sa maman était bonne mais elle ne sera jamais aussi bonne comme elle. “” Elle n’arrivera jamais à rien, elle n’a pas de talent. “” Elle va à l’étranger tellement parce qu’elle a peur de jouer en Grèce. “Vous avez l’image.

Quand j’allais à des tournois nationaux à l’âge de 12 ans, je sentais que tous les autres parents me détestaient. Ce n’était pas un sentiment agréable. Pour être honnête, cela m’a énervé et énervé! Peu importe qui vous êtes ou ce que vous faites, l’intimidation fait toujours mal.

Bien sûr, beaucoup de gens ont des choses bien pires et tout le monde a ses propres problèmes en grandissant. J’ai eu la chance d’avoir un réseau de soutien et de famille vraiment sympathique qui s’occupait de moi. Avoir les bonnes personnes autour de vous est toujours la chose la plus importante.

La joueuse grecque dit également qu’elle s’est fait de très bons amis sur le circuit, ce qui l’a aidée en cours de route. “La vie sur la route peut être une affaire solitaire, mais j’ai de la chance d’avoir de bons amis sur le circuit, tant du côté de la WTA que de l’ATP.

Le vestiaire des femmes n’est pas aussi mauvais que certains le prétendent et je ne veux pas terminer ma carrière et me dire: “Oh mon Dieu, je suis complètement seule. Je fais ça depuis 10, 15 ans et je n’ai personne ».

Comme je le dis toujours, je veux que mes meilleurs amis soient en tournée à mon mariage. Je veux que Donna Vekic soit là, je veux que Ajla Tomljanovic vienne. À quoi bon détester tout le monde? Je ne comprends pas. Ce n’est pas comme si nous jouions contre eux tous les jours! ”