Super Rafael Nadal, imitations et bisous

Rafael Nadal était le protagoniste du quatrième jour de l’Open d’Australie 2020. L’Espagnol a atteint le troisième tour du tournoi après sa victoire en deux sets contre Federico Delbonis. Pendant le match, Nadal a accidentellement frappé une fille au ballon au visage lors d’un échange de jeu, puis l’a embrassée en s’excusant.

Nick Kyrgios, Dominic Thiem, Alexander Zverev, Stan Wawrinka, Daniil Medvedev, Simona Halep, Elina Svitolina, Karolina Pliskova, Garbine Muguruza et Angelique Kerber ont également atteint le troisième tour. Dominic Thiem a parlé du cas de dopage de Robert Farah et Nicolas Jarry, en particulier de Jarry: “Jarry était négatif lors d’un contrôle antidopage effectué à Paris-Bercy.

Puis sa mère lui a donné des suppléments et après cela, il a été testé positif. Compte tenu de toute l’histoire, je pense qu’il est ridicule de le considérer comme positif à propos du dopage “. Roger Federer s’est exprimé sur la vitesse des courts de Melbourne Park: “Le terrain avec des balles neuves est rapide.

Après deux, quatre, six matchs, cependant, le jeu ralentit beaucoup. Le soir, le toit fermé, il ralentit encore plus. Dans la session de jour, sous le soleil, les conditions sont plus rapides et je pense que les courts iront plus vite dans le tournoi.

J’espère y être de nouveau quand ça arrivera! “. Nick Kyrgios, lors de son match contre Gilles Simon, a imité les gestes typiques de Nadal avant le service. Même l’arbitre de chaise a ri avec cette imitation. Nick Kyrgios est vraiment capable de déplacer les matchs et de se concentrer sur lui-même, non seulement grâce à son tennis très agréable à voir mais aussi avec ces moments amusants.

Demain, les matchs du troisième tour commenceront: Roger Federer, Novak Djokovic et Serena Williams reviendront sur le terrain.