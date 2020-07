« Sur l’Adria Tour, il y avait des gens trop confiants »

Il reste encore quelques mois Roland Garros 2020 est célébré et Guy oublie Il se frotte déjà les mains dans l’espoir que la situation lui permettra de prendre des mesures plus ou moins strictes. Le réalisateur français sait que ce qui s’est passé sur l’Adria Tour ne peut pas se répéter, l’essentiel de sa manœuvre sera donc de garantir la sécurité des personnes présentes. Dans une nouvelle interview avec ., l’ancien numéro 4 mondial a enregistré l’illusion que l’organisation a et a indiqué dans quelle phase ils se trouvent à ce stade.

– Apprendre de la tournée Adria

«Peut-être que certaines personnes étaient trop confiantes pour faire le Tour d’Adria. Heureusement, personne n’a été gravement blessé, mais même quelques cas sont trop nombreux, nous voulons en éviter autant que possible. Nous voulons assurer à tous que le fait d’avoir des personnes malades serait une chose terrible pour nous. S’il vous plaît, il est temps d’être très prudent, d’être très prudent ».

– Tournoi avec public, il n’y a pas d’autre option

«Nous regardons tous le football ces jours-ci à la télévision, c’est quelque chose de merveilleux, mais il manque quelque chose sans la foule. Nous travaillons en étroite collaboration avec les administrations gouvernementales pour nous assurer que nous pouvons fournir un public tout en respectant strictement toutes les mesures de sécurité. Heureusement, les choses sont un peu plus flexibles ici en Europe et plus précisément en France. Espérons que ce que nous annoncerons bientôt sera encore plus flexible que ce que nous avons dit. »

– Un changement de dates que tout le monde n’a pas aimé

«Nous n’allons pas le célébrer, ni nous féliciter de la décision que nous avons prise. Nous pensions simplement qu’il valait la peine de prendre ce risque, même si cette décision rendait beaucoup d’autres personnes mécontentes. Lorsque nous arriverons à la mi-octobre, si nous voyons que nous avons réussi à nous unir et à fournir des revenus à 600 personnes, je pense que ce sera suffisant pour être satisfait en tant que Fédération et, dans mon cas, en tant qu’ancien joueur ».

– Le but est encore loin

« Je ne veux pas crier ‘victoire’ avant que le tournoi ne se passe vraiment. En tant que réalisateur que je suis, je ne serai heureux et calme que le jour où je verrai le vainqueur masculin serrer la main du finaliste du réseau. Ce sera le moment où nous pourrons tous dire que nous l’avons fait ensemble. »