Anabel Medina, capitaine de l’équipe espagnole de tennis féminine, a assuré que ce qui avait été fait au Japon était “plus que bon et positif”, et face à la phase finale de la Coupe de la Fédération Il a dit que “sur terre, il faut toujours tenir compte de l’Espagne” et qu’ils iront à cette compétition “pour tenter de remporter le trophée et sans économiser une once d’énergie pour l’obtenir”.

02/08/2020 à 19:23

CET

EFE

Médina Il a pris la tête de la conférence de presse après l’élimination de la Coupe de la Fédération entre l’Espagne et le Japon. “Cette semaine a été plus que bonne et positive et l’équilibre est très satisfaisant. Nous sommes venus à La Manga pour faire face à une égalité difficile et la fermer avec un 3-0 et jouer à un niveau très élevé à la fois Carla Suárez et Sara Sorribes. Nous avons obtenu le objectif et maintenant il est temps de célébrer et nous nous préparerons pour Budapest “, a-t-il commencé en disant Médina, qui s’est ensuite concentré sur cette nomination qui se tiendra du 14 au 19 avril.

“Nous jouerons sur terre battue, même sur le court intérieur, et la piste nous aide et nous favorise. Nous sommes une équipe très humble et nous respectons tous nos rivaux, mais nous nous battons pour l’objectif depuis deux ans et demi et nous allons essayer de remporter le trophée et nous n’économiserons pas une once d’énergie pour l’obtenir », a déclaré le Torrent de Valence, qui à 37 ans, il a placé l’Espagne parmi les 12 pays qui se battront pour le sceptre mondial.

TROP BIENTÔT POUR PENSER AUX FINALES

On vous a demandé si vous prévoyez Garbiñe Muguruza A cette date, le capitaine a préféré être prudent: “Il est maintenant temps de célébrer quelque chose pour lequel nous nous battions depuis longtemps et plus tard nous évaluerons d’autres questions”.

Concernant les favoris à Budapest, Médina Il a indiqué que “la Coupe de la Fédération a démontré depuis de nombreuses années qu’il existe des pays très forts comme la République tchèque, qui a un groupe de joueurs très puissant, mais il y a aussi eu des cas d’équipes qui n’étaient pas aussi à l’esprit et ils ont donné la surprise “.

“Nous irons avec toute l’humilité mais sachant que nous sommes très complets en simple et en double et sur terre il faut toujours tenir compte de l’Espagne“, a-t-il ajouté.

Pour finir, il a donné de la valeur à la force du groupe. “Je garderais l’importance de l’environnement de l’équipe et travaillerais vers un objectif commun. Le résultat de tout cela s’est reflété dans les matches”, a-t-il déclaré.

