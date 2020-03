Surfaces et vitesses des courts de tennis

Plus tôt cette semaine, l’US Open a annoncé qu’il changeait la marque de la surface du terrain utilisée lors du tournoi pour la première fois depuis plus de 40 ans.

Le commutateur voit Flushing Meadows utiliser des courts durs Laykold fabriqués par Advanced Polymer Technology, remplaçant le DecoTurf qui était utilisé depuis 1978.

Ce changement à New York fait suite au changement de Melbourne plus tôt dans l’année. L’Open d’Australie a transféré le fournisseur de surfaces à GreenSet Worldwide pour 2020 loin de California Sports, qu’ils utilisaient depuis 2008.

Nous avons également vu plusieurs changements de balle au cours des dernières années, Dunlop ayant conclu un accord massif pour fournir le ballon Open d’Australie et Wilson remplaçant Babolat comme ballon Open de France.

Dans cet esprit, quelles autres surfaces de terrain et balles de tennis sont actuellement utilisées sur le circuit ATP? Allons-nous encore plus loin vers l’homogénéisation des surfaces et la domination d’un ou deux fournisseurs seulement? Nous allons jeter un coup d’oeil.

Surfaces du terrain du Grand Chelem, vitesse du terrain et balles de tennis



Tournoi

Fournisseur

Surface

ITF Court Pace Rating

Ballon utilisé

open d’Australie

Greenset dans le monde

Australian Open GreenSet

Catégorie 4 – Moyen-rapide

Dunlop Australian Open

Open de France

Supersol

Argile rouge

Catégorie 1 – lente

Open de France de Wilson

Wimbledon

Mère Nature

Ray-grass vivace 100%

N / A

Slazenger Wimbledon

US Open

Technologie polymère avancée

Système Laykold Cushion Plus

Catégorie 2 – Moyen-lent

Wilson US Open

Surfaces de terrain, balles de vitesse et de tennis ATP Masters 1000



Tournoi

Fournisseur

Surface

ITF Court Pace Rating

Ballon utilisé

biens indiens

Surfaces sportives de Californie

Plexipave IW

Catégorie 2 – Moyen-lent

HEAD Penn

Miami Masters

Technologie polymère avancée

Laykold Cushion Plus

Catégorie 2 – Moyen-lent

HEAD Penn

monte Carlo

Terre Davis S.a.s.

Argile rouge

Catégorie 1 – lente

Dunlop Fort Clay Court

Open de Madrid

Celabasa Sport

Argile rouge

Catégorie 1 – lente

Dunlop Fort Clay Court

Rome Masters

Terre Davis S.a.s.

Argile rouge

Catégorie 1 – lente

Dunlop Fort Clay Court

Coupe Rogers

Surfaces sportives de Californie

DecoTurf II

Catégorie 3 – Moyenne

HEAD Penn

Cincinnati Masters

Surfaces sportives de Californie

DecoTurf II

Catégorie 3 – Moyenne

HEAD Penn

Shanghai Masters

Surfaces sportives de Californie

DecoTurf II

Catégorie 3 – Moyenne

Dunlop

Paris Masters

Greenset dans le monde

Greenset Grand Prix

Catégorie 3 – Moyenne

HEAD Penn

Finales ATP

Greenset dans le monde

Greenset Grand Prix

Catégorie 3 – Moyenne

Dunlop

Quels autres types de surfaces de cour sont utilisées dans le monde?



Le tennis est probablement l’un des rares jeux au monde qui se joue sur une variété de surfaces, qu’il s’agisse de gazon, d’argile ou de terrains durs, chacune de ces surfaces ayant des sous-ensembles plus petits constitués de différents matériaux comme le béton, le gazon artificiel et l’acrylique.

Toutes les surfaces du terrain passent par une procédure de test rigoureuse avant d’être approuvées comme surface officielle par l’ITF, les tests prennent en compte le frottement, la restitution d’énergie, la topographie et la cohérence.

Les types de courts de tennis officiellement utilisés dans le monde sont les suivants:

Acrylique / Polyuréthane

Argile artificielle

Gazon artificiel

Asphalte

Tapis

Argile

Argile hybride

Béton

Herbe

Autre, par ex. tuiles, bois, toile et systèmes modulaires.

Comment la vitesse d’une surface de court de tennis est-elle mesurée?



L’ITF mesure la vitesse d’une surface à l’aide d’un système appelé Évaluation de l’allure de la cour ou CPR pour faire court. Tout terrain utilisé pour un tournoi a sa propre cote d’allure de cour.

le Système d’évaluation de l’allure du terrain mesure l’effet de la surface sur la balle de tennis qui prend à nouveau en compte le frottement, qui examine à quel point la vitesse des balles change après qu’elle a frappé la surface et également la restitution verticale qui tient compte du temps entre les rebonds successifs.

Le test de RCR nécessite différents appareils, y compris quelque chose pour tirer une balle de tennis à une vitesse définie, comme un canon à air, puis un équipement appelé Sestée, illustré ci-dessus.

Je n’entrerai pas dans les complexités de son fonctionnement, mais fondamentalement, le Sestée utilise la technologie laser dans ses deux boîtes qui peuvent reconstruire la trajectoire de la balle et calculer le rythme. La balle est libérée du canon à 30 m / s et à un angle de 16 ° sans rotation.

Le Sestée peut mesurer les éléments suivants:

Vix = vitesse entrante horizontale (m / s)

Viy = vitesse verticale d’arrivée (m / s)

Vfx = vitesse sortante horizontale (m / s)

Vfy = vitesse verticale sortante (m / s)

e = coefficient de restitution (COR)

μ = coefficient de frottement (COF)

T = température moyenne des billes pour le lieu / échantillon de test (° C)

c = coefficient de température (0,003)

eT = COR ajusté pour la température T

a = constante de perception du rythme (150)

b = coefficient moyen de restitution pour tous les types de surfaces (0,81)

CPR = Court Pace Rating

où:

Une fois le rythme des tribunaux mesuré, ils sont classés en catégories:

Catégorie

Évaluation de l’allure de la cour

Catégorie 1: lent

≤ 29

Catégorie 2: moyen-lent

30-34

Catégorie 3: moyenne

35-39

Catégorie 4: moyen-rapide

40-44

Catégorie 5: Rapide

≥ 45

Qu’est-ce que l’indice Court Pace Index?



Le Court Pace Index est une méthode complètement indépendante de mesure de la vitesse du court et provient directement de Hawkeye.

À l’aide de leur système de caméras de triangulation, ils peuvent calculer la vitesse à partir du jeu en tournoi.

Le CPI montre la vitesse réelle des courts telle qu’elle est mesurée pendant les matchs réels sur les principaux terrains d’exposition tout au long du tournoi pour produire une moyenne sur sept jours.

L’IPC est calculé à partir des éléments suivants:

IPC = 100 (1-μ) +150 (0,81-e)

Où μ est le coefficient de frottement

e est le coefficient de restitution

Encore une fois, n’oubliez pas ici CPR = une cote de vitesse ITF donnée aux surfaces dans un laboratoire. CPI = vitesse du court calculée à partir des données Hawkeye des principaux terrains d’exposition pendant un tournoi.

Exemples d’indice d’allure de la cour



Vitesses en 2016

Vitesses en 2017

L’Open d’Australie n’est pas répertorié ici, mais il était évalué à 40.

Lecture supplémentaire

Comment résoudre le problème de la vitesse des tribunaux



La plupart des joueurs et des fans sont parfaitement conscients que les surfaces ont ralenti au fil des ans. Cela a été fait pour diverses raisons, mais la principale concerne la durée des matchs et l’argent de la télévision.

La vidéo ci-dessous de 2013 en parle à la cinquante-deuxième marque:

Mon avis est qu’il doit y avoir plus de variété, donc les joueurs doivent s’adapter. Une solution serait qu’un organisme extérieur prédétermine la vitesse du terrain à un tournoi donné et qu’il ne puisse pas changer d’année en année ou à la discrétion des organisateurs du tournoi.

Ainsi, à titre d’exemple, l’US Open doit jouer à une vitesse définie chaque année, et il ne peut pas descendre en dessous ou dépasser un seuil convenu.

Il n’y aurait plus à mettre plus de sable dans le mélange Laykold pour rendre la surface plus rugueuse; ce serait la même chose chaque année pour tous les tribunaux de Flushing Meadows. Et ce serait un terrain dur et rapide, comme il se doit.

En utilisant cette approche, vous seriez en mesure d’avoir une grande variété de vitesses sur le terrain en tournée. Avec les bonnes règles en place et la planification, il serait possible d’avoir des tribunaux allant d’un bout à l’autre du spectre tout au long de l’année.

Cela permet aux joueurs d’être testés sur une variété de surfaces dont certaines jouent très vite, certaines jouent entre les deux, certaines rebondissent haut, certaines rebondissent bas et certaines jouent lentement. La clé est la variété, et je pense que vous ne l’obtiendrez qu’avec une sorte de réglementation en place.

Questions fréquemment posées



Une question fréquente que j’ai reçue après avoir écrit plusieurs articles sur la vitesse et les surfaces sur le terrain au fil des ans.

Qu’est-ce que la notation ITF Court Pace?



L’ITF classe les surfaces dans l’une des cinq catégories en fonction de son indice de cadence: 1 – lent, 2 – moyen-lent, 3 – moyen, 4 – moyen-rapide, 5 – rapide.

Ce n’est pas une mesure de la vitesse du terrain au tournoi où il est utilisé; c’est purement la vitesse de la surface lorsqu’elle passe par la classification.

Par exemple, si je crée une surface appelée peRFect Speed ​​Plus et que je souhaite être classé par l’ITF, je soumettrai les détails de la surface et en fournirai un échantillon à tester pour recevoir sa note d’allure sur le terrain.

Un type de surface peut avoir plusieurs classifications pour offrir une offre plus étendue aux acheteurs. Laykold, par exemple, propose la surface Cushion Plus dans les catégories 2, 3 et 4.

Vous pouvez voir un exemple de certificat de classification de surface ici.

Comment les tournois déterminent-ils la vitesse du terrain?



Les tournois chercheront d’abord un fournisseur de terrain pour préparer les terrains de leur tournoi. Par exemple, l’US Open a choisi une société appelée Advanced Polymer Technology pour 2020.

Le choix est généralement déterminé par les surfaces que le fournisseur produit ou auxquelles il a accès. Dans le cas de l’US Open, Laykold est la surface de choix.

À partir de là, c’est le cas du tournoi et le fournisseur se lie pour produire une surface qui joue à la vitesse souhaitée par le tournoi.

Un bon exemple ici est Miami, qui, comme l’US Open, se joue sur le système Laykold Cushion Plus. Ils voulaient une surface qui avait une vitesse similaire à d’autres tournois ITF 3 Medium Pace-Rating.

Le fournisseur personnalise ensuite son mélange de produits et son installation pour ajuster la vitesse de la balle pour obtenir le résultat souhaité. Cela se fait en changeant les couches de terrain sous-jacentes et la couche de finition, qui contient des particules de sable qui affectent la vitesse de la balle.

Le point clé à retenir ici est que les surfaces peuvent être considérablement modifiées en vitesse et qu’elles ne sont pas simplement une solution prête à l’emploi qui joue selon leur cote ITF.

Tous les tribunaux d’argile sont-ils les mêmes?



Tous les courts en terre battue au niveau de la tournée sont essentiellement les mêmes qu’ils sont produits à partir de poussière de briques rouges. Quelle que soit la façon dont ils sont posés, le substrat et la surface sous-jacente peuvent différer.

Par exemple, l’Open de France a la composition suivante:

Poussière de briques rouges: 1-2 mm

Calcaire blanc concassé: 6 – 7 cm

Clinker (résidu de charbon): 7 – 8 cm

Gravier concassé: au moins 30 cm

Drainer

Toutes les surfaces n’utilisent pas ce ballast, et tous les courts ne sont pas installés dans la même zone. Certaines zones ont un meilleur drainage naturel, un sol différent, pas besoin de feuilles textiles pour empêcher la croissance des mauvaises herbes, etc. qui affectent toutes la façon dont un court joue.

Au niveau récréatif, les terrains en terre battue sont posés de diverses manières, généralement pour réduire les coûts d’entretien. Par exemple, en Europe, le système Red Plus est répandu, qui utilise plusieurs couches de tapis rembourré offrant les mêmes propriétés de jeu qu’un court en terre battue traditionnel.

Pourquoi les tournois utilisent-ils des balles de tennis différentes?



La raison pour laquelle les tournois utilisent des balles différentes est uniquement due à des raisons de parrainage. Les tournois sont libres de conclure des accords avec les fournisseurs qu’ils souhaitent.

L’Open d’Australie a signé un accord avec Dunlop en 2018 pour qu’ils soient le fournisseur de l’Open d’Australie, rompant ainsi les liens avec Wilson qui avait fourni le ballon pendant plusieurs années.

Bien que toutes les balles utilisées en tournée doivent avoir un niveau d’uniformité et de cohérence dans les performances. Ils jouent différemment; certains sont plus légers, certains ont un feutre différent, certains se gonflent davantage.

Cela modifie leur vitesse dans l’air, la quantité d’humidité qu’ils absorbent, leur durabilité et leur réaction avec les cordes. Plusieurs joueurs pensent que changer de balle entre les tournois peut entraîner des blessures.

À quelle fréquence les tournois changent-ils les surfaces et les balles?



La plupart des contrats pour les surfaces ont tendance à courir aux alentours de quatre ou cinq ans et sont renouvelés dans la plupart des cas. Decoturf, par exemple, a été utilisé à l’US Open pendant 41 ans avant de changer.

Les balles changent légèrement plus fréquemment, et cela est généralement dû aux commentaires des joueurs. Alors qu’une surface peut facilement être modifiée pour la saison prochaine, les balles de tennis sont fournies en l’état et les tournois changent souvent lorsque la durée minimale du contrat est terminée.

Prenez la balle de Roland-Garros qui a été fournie par Dunlop jusqu’en 2011, elle a ensuite changé pour Babolat qui n’a pas été trop bien reçue des joueurs et à partir de 2020, Wilson est le nouveau fournisseur de balles de tennis Roland Garros.

D’un autre côté, Slazenger est le fournisseur du ballon de Wimbledon depuis 1902, probablement l’accord de partenariat le plus long de l’histoire du sport.

Vous avez des questions ou des points de vue sur les surfaces du terrain, la vitesse des terrains ou les balles utilisées? Faites-moi savoir dans les commentaires.