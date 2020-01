Surprises en cette journée de double à Melbourne

Journée de grandes surprises dans la modalité du double masculin. La paire de doubles formée par Mate Pavic et Bruno Soares succombé au duo formé par James Duckworth et Marc Polmans 7-6 (2), 2-6 et 7-6 (11-9). Ils ont également perdu un autre couple préféré au titre car ils sont John Peers et Michael Venus qui est tombé à Marcelo Arevalo et Jonny O’Mara 6-4 et 7-6 (7). Qui est arrivé, ce sont les frères Bryan, qui a battu le couple formé par Jaume Munar et Juan Sebastian Cabal, les battre 7-6 (5) et 6-4. Demain, ce sera au tour de Marcel Granollers qui, avec Horacio Zeballos, cherchera la passe pour le prochain tour.

