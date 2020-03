Suspension de Nicolas Kicker réduite de quatre mois

L’unité d’intégrité du tennis a réduit la suspension de trois ans du joueur de tennis argentin Nicolas Kicker de trois à deux ans et huit mois. Cela signifie que Kicker peut reprendre le tennis professionnel à partir du 23 janvier 2021.

L’agent d’audience indépendant anti-corruption (AHO) Jane Mulcahy a réduit la suspension imposée à Kicker de trois ans en appel. La décision reconnaît le soutien apporté par le joueur au programme d’éducation de l’unité d’intégrité du tennis.

Kicker a accepté de coopérer à la production d’une vidéo éducative où il parle de son implication dans la corruption et avertit les autres joueurs des conséquences liées au trucage de matchs. En juin 2018, Kicker a été banni pendant six ans, avec trois ans de suspension, après avoir été reconnu coupable d’avoir commis des infractions de trucage de matchs dans le cadre du programme de lutte contre la corruption dans le tennis (TACP).

La suspension a été antidatée pour s’appliquer à partir du 24 mai 2018, date à laquelle il a été suspendu de jouer au tennis. L’élément suspendu de trois ans de la sanction initiale restera en vigueur à condition qu’aucune autre infraction au TACP ne soit commise.

La Tennis Integrity Unit est une initiative du Grand Chelem Board, de la Fédération Internationale de Tennis, de l’ATP et de la WTA. Leur objectif est d’assurer une approche de tolérance zéro à la corruption dans le tennis. Kicker a atteint son plus haut classement en simple en carrière de No.

78 en juin 2017. Il a remporté 3 titres en simple et 1 titre en double sur l’ATP Challenger Tour, mais aussi 10 titres en simple et 7 titres en double sur le circuit ITF masculin. Il a également atteint le troisième tour de l’Open d’Australie 2018.