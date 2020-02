Svetlana Kuznetsova contre Aryna Sabalenka et Ashleigh Barty contre Petra Kvitova

Les quatre derniers participants à l’Open du Qatar WTA à Doha devraient s’affronter en deux matches de demi-finale à succès. Qui va continuer?

WTA Doha Demifinal Predictions

Svetlana Kuznetsova vs Aryna Sabalenka

Tête à tête: Kuznetsova 1-1 Sabalenka

Svetlana Kuznetsova a atteint les demi-finales à Doha. Bien que ce soit une performance solide, elle peut remercier Belinda Bencic pour son incohérence et son service sous-performant. Il semblait que la Suisse ferait demi-tour au deuxième set lorsqu’elle reviendrait d’un déficit de 1-4. Pour ne pas l’être, le Russe ne renoncerait pas à une autre interruption de service. Kuznetsova devra augmenter son pourcentage de premier service contre Ayna Sabalenka.

Lors de son premier Qatar Open, Sabalenka a certainement bien performé. La Biélorusse ne voit pas les sorties du premier tour qui ont affligé sa saison 2019. En fait, il s’agit de la deuxième demi-finale de Sabalenka en 2020. Zheng s’est avéré être un test sévère dans le match de quart de finale d’aujourd’hui. Les Chinois ont pris le premier set et ont presque bouleversé la tête de série n ° 9 lors du tie-break du deuxième set. Mais, lorsque Sabalenka frappe avec des tirs nets et contrôlés, son pouvoir est difficile pour presque tout le monde. Ajoutez quelques dropshots intelligents et Zheng n’a trouvé aucune réponse. Sabalenka devrait atteindre sa 10e finale en carrière à Doha.

Prédiction: Sabalenka en 3

Ashleigh Barty contre Petra Kvitova

Tête à tête: Barty 4-4 Kvitova

Attendez-vous à un match passionnant de styles contrastés lorsque Ashleigh Barty et Petra Kvitova s’affronteront pour une place dans la finale du Qatar Open. Kvitova cherchera à atteindre les points de fin avec ses coups de fond plats et son tir agressif. Barty utilisera sa sélection de coups polyvalents et sa ruse pour troubler le Tchèque.

La course de la République tchèque aux demi-finales n’a pas été simple: elle a été décidée par Suarez Navarro au deuxième tour (au revoir au premier tour) et par Ostapenko au troisième tour. Alors que Kvitova avait une victoire en quarts de finale, Ons Jabeur n’était pas une passe facile. La cuisse fortement collée sur la tunisienne ne semblait pas gêner son jeu. Jabeur n’a pas manqué d’opportunités, obligeant Kvitova à venir à deux reprises d’une panne dans le deuxième set.

Contre Garbine Muguruza, double championne du Slam, Barty a commencé fort. L’Aussie n’a pas fait face à un point de rupture dans le premier set et n’a perdu qu’un seul match. Le deuxième set est allé à Muguruza qui a réduit les erreurs non forcées et semblait mieux anticiper la tranche de Barty. Après avoir cassé Muguruza au début du premier set, Barty a pris le contrôle du set scellant la victoire et mettant en place un affrontement en demi-finale avec la tête de série # 8.

Là où Kvitova a lutté à travers ses matchs, Barty a eu un chemin beaucoup plus facile. Ce n’est jamais un match facile lorsque ces deux-là s’affrontent. Avec la variété et le chemin plus facile de Barty, je m’attends à ce que la tête de série sécurise sa candidature pour la finale.

Prédiction: Barty en 3

