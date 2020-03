Svetlana Kuznetsova Fière du rôle de la Russie pendant la crise de Covid. Ici. c’est pourquoi…

La double championne du Grand Chelem Svetlana Kuznetsova a expliqué à quel point elle était fière de son pays, la Russie, pour le rôle important qu’elle avait joué en aidant l’Italie pendant la pandémie OVID-19. Le ministère russe de la Défense a déclaré samedi que la Russie enverrait des virologues médicaux, des médecins, du matériel médical et des véhicules pour la désinfection des aérosols en Italie pour l’aider à lutter contre la maladie des coronavirus (COVID-19).

L’Italie est le pays le plus touché par la pandémie de COVID-19. Le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, a rencontré dimanche soir les spécialistes militaires et les virologues russes qui sont arrivés à la base aérienne de Pratica di Mare. “Au nom du gouvernement, je tiens à vous remercier, vous et votre peuple, pour l’aide que vous nous avez apportée.

Nous serons toujours reconnaissants à la Russie pour la solidarité et l’amitié dont vous avez fait preuve. J’espère que vous pourrez rejoindre nos médecins dès que possible. Je voudrais vous serrer la main, mais je ne peux pas, alors je vais la mettre à cœur. “

Kuznetsova est un ancien n ° 2 mondial et a remporté les titres en simple de l’US Open 2004 et de l’Open de France 2009 du Grand Chelem.