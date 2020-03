Svetlana Kuznetsova parle de tentative de fraude par la pandémie de COVID-19

L’ancienne n ° 2 mondiale Svetlana Kuznetsova dit que les escrocs utilisent la pandémie actuelle de COVID-19 pour gagner de l’argent rapidement et ont partagé son histoire pour avertir les autres afin qu’ils ne deviennent pas la proie de la même chose. Selon le site GoTennis.ru, Kuznetsova a publié sur son compte de réseau social: “Chers amis!

Ce poste est plus probable pour les athlètes. Pour une deuxième fois, j’ai reçu un message. Ils m’ont demandé de transférer de l’argent. Il y a une photo d’un athlète célèbre sur l’avatar. Un numéro inconnu, demande de l’aide: “Aidez-moi ce soir, je vais tout vous remettre.

Aujourd’hui, j’ai reçu un message comme venant d’Evgeny Kafelnikov: “Aidez-moi, je ne suis pas encore à Moscou. Mes proches ont besoin d’aide avec l’argent pour aller en quarantaine. Donnez-moi s’il vous plaît, 50 000 roubles.” J’ai presque transféré, mais quelque chose m’a sauvé.

J’ai posé quelques questions et je me suis rendu compte que ce n’était pas du tout Yevgeny. “La Russe est assez active sur les réseaux sociaux et a récemment partagé un post de son test de COVID-19, qui est revenu négatif. Kuznetsova est apparu dans quatre Les finales du Grand Chelem en simple, en remportant deux, et a également participé à sept finales en double, remportant deux fois.

La Russe a remporté son premier titre du Grand Chelem lors de l’US Open de 2004 contre Elena Dementieva, ce qui en fait la troisième Russe à remporter un titre du Grand Chelem, après Anastasia Myskina et Maria Sharapova. Le deuxième titre du Grand Chelem de Kuznetsova est arrivé à l’Open de France 2009, battant sa compatriote Dinara Safina en finale en deux sets.

Elle a également été finaliste à l’Open de France 2006 et au tournoi simple de l’US Open 2007. En double, elle a remporté l’Open d’Australie à deux reprises, aux côtés d’Alicia Molik et en 2012 en partenariat avec Vera Zvonareva. Elle a remporté un total de 18 titres en simple WTA et 16 titres en double WTA à ce jour.