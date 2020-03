L’ancienne n ° 2 mondiale Svetlana Kuznetsova a déclaré qu’elle avait été testée pour le virus COVID-19 et a posté une vidéo de son test sur son compte Instagram, avec la légende: “Prenez soin de vous et de vos proches! Soyez forts et comprenez le situation.”

Le Russe a donné un résultat négatif. Voici un aperçu de la vidéo.